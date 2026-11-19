بقایای هرس و چوب‌های رها شده در باغ‌، محل تجمع، زمستان‌گذرانی و پناهگاه پنهانی آفت‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نسبت به چوب‌های رها شده در باغ هشدار داد و اعلام کرد: یکی از بزرگترین اشتباهات در مدیریت باغ، رها کردن بقایای هرس و چوب‌های خشک در میان یا حاشیه باغ است؟

بر این اساس، محل تجمع و زمستان‌گذرانی بسیاری از آفات و بیماری‌ها، دقیقاً همین چوب‌های بریده شده و تنه درختان است!

به چند دلیل نباید چوب را در باغ نگه داشت:

۱. تأمین پناهگاه: چوب‌های خشک، بهترین مکان برای سپری کردن زمستان آفات هستند.

۲. چرخه مجدد آلودگی: با شروع فصل رشد، آفاتی که در این چوب‌ها پناه گرفته بودند، دوباره به درختان اصلی حمله می‌کنند.

۳. افزایش هزینه‌ها: این کار نه تنها مشکل شما را حل نمی‌کند، بلکه باعث تشدید آلودگی و افزایش چشمگیر هزینه‌های سم‌پاشی و مراقبت می‌شود!

راهکار درست این است که هر نوع چوب اعم از:

درختان خشک شده

بقایای هرس

تنه درختان قدیمی