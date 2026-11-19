حمله به درختان با شروع فصل رشد؛
چوبهای رها شده در باغ، پناهگاه پنهانی آفتها
بقایای هرس و چوبهای رها شده در باغ، محل تجمع، زمستانگذرانی و پناهگاه پنهانی آفتهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نسبت به چوبهای رها شده در باغ هشدار داد و اعلام کرد: یکی از بزرگترین اشتباهات در مدیریت باغ، رها کردن بقایای هرس و چوبهای خشک در میان یا حاشیه باغ است؟
بر این اساس، محل تجمع و زمستانگذرانی بسیاری از آفات و بیماریها، دقیقاً همین چوبهای بریده شده و تنه درختان است!
به چند دلیل نباید چوب را در باغ نگه داشت:
۱. تأمین پناهگاه: چوبهای خشک، بهترین مکان برای سپری کردن زمستان آفات هستند.
۲. چرخه مجدد آلودگی: با شروع فصل رشد، آفاتی که در این چوبها پناه گرفته بودند، دوباره به درختان اصلی حمله میکنند.
۳. افزایش هزینهها: این کار نه تنها مشکل شما را حل نمیکند، بلکه باعث تشدید آلودگی و افزایش چشمگیر هزینههای سمپاشی و مراقبت میشود!
راهکار درست این است که هر نوع چوب اعم از:
درختان خشک شده
بقایای هرس
تنه درختان قدیمی
و... حتماً باید از محیط باغ خارج و به مکانهای دوردست منتقل شود.