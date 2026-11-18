نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: باید با همت صنعتگران و تولید کنندگان، بازار‌های جهانی را با شبکه‌ای از معتمدین کشور به دست بیاوریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، اکبر رنجبرزاده در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با اشاره به روند سرمایه‌گذاری در استان افزود: در اسدآباد ۱۱۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری چینی هدف‌گذاری شده و سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز طرحی ۷۰۰ میلیارد تومانی را با حمایت مسئولان آغاز کرده است؛ و در شرایطی که هر کشور دیگری در جنگ با این فشار‌ها متوقف می‌شد، تولید استان همدان حرکت رو به جلو دارد.

استاندار همدان نیز با اشاره به جنگ همه‌جانبه نظامی، اقتصادی، سایبری و شناختی دشمنان علیه کشور گفت: دشمن جنگ همه‌جانبه‌ای را به کشور تحمیل کرده، اما تاب‌آوری در جامعه نشان داد که در این سال‌ها تلاش بیشتر متوجه فعالان بخش خصوصی بوده است و شما رزمندگان خط مقدم تولید هستید و سخت سنگر را ترک نکردید.

حمیدملانوری شمسی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: از ابتدای جنگ تحمیلی دوم در خرداد ماه سال گذشته تاکنون دائماً جلسات سه‌گانه تأثیر و رفع موانع تولید را برگزار و هر هفته در دیدار‌هایی با مدیران عامل بانک‌های کشور داریم وبا همت از این گردنه تاریخی با کمک هم عبور خواهیم کرد.

مدیرکل صمت استان هم گفت: در ماه‌های اخیر بیش از ۲۰۰ مجوز و ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید انجام شد و زنجیره‌های ارزش در استان کامل شد.

مسلم مروجی همچنین از راه‌اندازی مرکز نوآوری ایمیدرو برای اولین بار در کشور در همدان و ایجاد آزمایشگاه معدنی با عضویت یک هزار و ۳۰۰ مهندس معدن در استان خبر داد.

رحیم مرتضایی، رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز با اشاره به اجرای طرح همدان از تولید تا بازار گفت: سند صادراتی استان در سه جلد رونمایی شد که در آن ۲۶۰ قلم کالای قابل صادرات شناسایی شده و بازار‌های هدف عراق و روسیه به عنوان دو مقصد اصلی صادراتی در دستور کار قرار گرفته است.