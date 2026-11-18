مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌ شرقی با اشاره به فعالیت بیش از ۷۰ مجموعه تولید فولاد در استان، گفت: آذربایجان‌شرقی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صنعت فولاد رتبه نخست کشور را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر پرنیان با اشاره به پیشینه تجاری و صنعتی این استان اظهار کرد: این استان از گذشته یکی از مراکز مهم تجاری کشور و منطقه بوده و در تنظیم روابط تجاری نقش داشته است. رونق تجارت نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی زمینه‌ساز رشد صنعت در استان شد؛ به‌طوری‌که امروز ۵۷ شهرک صنعتی دولتی و ۱۴ شهرک صنعتی غیردولتی در استان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه صنایع مختلفی از جمله ماشین‌سازی، قطعه‌سازی، صنایع فلزی، نساجی، شیمیایی و پتروشیمی در استان توسعه یافته‌اند، افزود: صنعت فولاد نیز به‌عنوان یکی از صنایع مادر و مهم، جایگاه قابل توجهی در آذربایجان‌شرقی دارد. در سطح کشور نیز ایران در زمره ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد جهان قرار گرفته است.

پرنیان با بیان اینکه تولید فولاد یکی از شاخص‌های سنجش قدرت اقتصادی و صنعتی کشورها است گفت: جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش خصوصی موجب شده آذربایجان‌شرقی در سرمایه‌گذاری خصوصی صنعت فولاد رتبه نخست کشور را به دست آورد. در حال حاضر بیش از ۷۰ مجموعه تولید فولاد، به‌ویژه در حوزه مقاطع فولادی، در استان فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: پس از استان‌های اصفهان و خوزستان که سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در صنعت فولاد آنها انجام شده است، آذربایجان‌شرقی با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، توان قابل توجهی در تولید انواع مقاطع فولادی، شمش فولادی و میلگرد ایجاد کرده و محصولات خود را به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌کند. فولاد همچنین رتبه نخست صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌ شرقی با اشاره به رویکرد استان در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای اتکا به ظرفیت‌های داخلی، دانش بومی، توان جوانان و مردم، در کنار توجه به بازار‌های خارجی و تحولات بین‌المللی است. هدف این است که با تکیه بر داشته‌های داخلی، تولید در تراز بازار‌های بین‌المللی انجام شود و از ظرفیت‌های موجود برای افزایش بهره‌وری، تولید ثروت و توسعه صادرات استفاده کنیم.

وی افزود: در آذربایجان‌شرقی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز به‌عنوان محور مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و هدایت جریان‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بخش خصوصی در ارائه پیشنهادها، تصمیم‌سازی و کمک فکری به دولت نقش ویژه‌ای دارد و هیچ تصمیمی در استان بدون حضور این بخش گرفته نمی‌شود.

پرنیان با اشاره به امضای میثاق‌نامه حمایت از تولید، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی گفت: این رویکرد در صنعت فولاد نیز نمود دارد. انجمن فولاد آذربایجان از تشکل‌های تأثیرگذار در سطح کشور است و واحد‌های تولیدی با هماهنگی و همکاری، زنجیره تولید را شکل داده و برای تأمین کالا‌های ضروری فعالیت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر انواع شمش فولادی، مقاطع طویل فولادی از جمله تیرآهن، نبشی و ناودانی، انواع لوله و پروفیل در استان تولید می‌شود و اخیراً نیز حرکت به سمت تولید ورق و محصولات آلیاژی آغاز شده است. این روند علاوه بر کمک به جلوگیری از خام‌فروشی، سهم دانش و فناوری را در اقتصاد استان افزایش می‌دهد.

پرنیان با اشاره به یکی از محدودیت‌های ساختاری صنعت فولاد آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: این استان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در تولید محصولات نهایی فولادی و صادرات محصولات باکیفیت، از نظر معادن و تأمین خوراک اولیه با محدودیت مواجه است و برای تأمین مواد اولیه به مناطق مرکزی کشور وابستگی دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی رفع موانع صادراتی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، اتصال دانشگاه به صنعت، افزایش بهره‌وری و تکمیل زنجیره‌های تولید را از الزامات توسعه صنعت فولاد دانست و افزود: باید هم در بازار داخلی و هم در بازار‌های خارجی فعالیت داشته باشیم تا این صنعت بتواند جایگاه خود را در اقتصاد کشور و بازار‌های جهانی تقویت کند.

پرنیان با اشاره به تغییرات صنعت فولاد کشور در دهه‌های گذشته گفت: در گذشته برای خرید حتی یک شاخه تیرآهن یا مقداری میلگرد، خریدار باید قباله زمین خود را ارائه می‌کرد تا پس از تأیید و مهر، سهمیه دریافت کند؛ اما امروز کشور و آذربایجان‌شرقی نه‌تنها نیاز داخلی را تأمین می‌کنند، بلکه به صادرکنندگان مهم و تأثیرگذار در بازار کشور‌های اطراف تبدیل شده‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به توسعه صنایع فلزی در استان اظهار کرد: در کنار فعالیت‌های صنعت فولاد، آذربایجان‌شرقی وارد حوزه تولید شمش آلومینیوم نیز شده است. حدود یک ماه پیش، یک واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری صددرصد خارجی در استان افتتاح شد که ۱۵ درصد تولید دِیلِت آلومینیوم را بر عهده دارد.

وی با اشاره به جایگاه آلومینیوم به‌عنوان فلزی راهبردی و مکمل صنعت فولاد گفت: توسعه این صنعت می‌تواند بر صنایع پایین‌دستی تأثیر بگذارد، تنوع محصولات تولیدی استان را افزایش دهد و به رشد صادرات کمک کند.