نخست‌وزیر کانادا هشدار داد؛ نبود حکمرانی جهانی بر هوش مصنوعی یک «ریسک عظیم» است و «زمان آن رسیده» که چارچوب‌هایی برای مهار این فناوری تدوین شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از یورونیوز، مارک کارنی در کنفرانس خبری نشست همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) گفت: ما بر این باوریم و بسیاری دیگر نیز در این دیدگاه شریک‌اند که نبود هرگونه حکمرانی جهانی پیرامون هوش مصنوعی یک ریسک عظیم است.

او افزود: این یک ریسک عظیم اقتصادی، ریسک زیستی و تهدیدی برای دموکراسی، کرامت انسانی و عوامل دیگر است.

نخست‌وزیر کانادا تأکید کرد: علاوه بر ما، این دیدگاه افرادی است که آزمایشگاه‌های پیشرو جهان را اداره می‌کنند.

کارنی با اشاره به اینکه هشدار رهبران صنعت درباره خطرات صنعت خودشان بسیار نادر است، گفت: زمان آن رسیده است که چارچوب‌های حاکمیت جهانی برای این بخش‌ها تدوین شود.

او همچنین اعلام کرد که دیدگاه‌هایش را درباره چگونگی تدوین چنین چارچوبی با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، در میان گذاشته است. به گفته کارنی، هدف چنین همکاری‌ای «حداقل» توسعه روش‌های پایش و اشتراک‌گذاری درس‌ها درباره نحوه واکنش به «رخدادهای» هوش مصنوعی است.

نخست وزیر کانادا اضافه کرد: خطرات امنیتی هوش مصنوعی که در کانون توجه جهانی قرار دارد، از هک زیرساخت‌ها تا استفاده از این فناوری برای ساخت سلاح‌های زیستی متغیر است. توسعه هوش مصنوعی یکی از موضوعات دستور کار نشست سالانه APEC با ۲۱ اقتصاد عضو است.