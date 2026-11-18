مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: کشاورزان این شهرستان در حال برداشت کنجد از ۱۷۵ هکتار زمین‌های خود هستند و پیش بینی می‌شود تا پایان آذر ، ۱۷۵ تن محصول برداشت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: کشاورزان این شهرستان در حال برداشت کنجد از ۱۷۵ هکتار زمین‌های خود هستند و پیش بینی می‌شود تا پایان آذرماه، ۱۷۵ تن محصول برداشت کنند.

مهدی اعیان منش افزود: کنجد از محصولات زراعی سازگار با شرایط اقلیمی مناطق گرم و خشک است که به دلیل مقاومت نسبی به خشکی و گرما، دوره رشد نسبتاً کوتاه و نیاز آبی کمتر در مقایسه با برخی محصولات زراعی از ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت در مناطق مستعد برخوردار است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان داراب با بیان اینکه بخش فورگ از مناطق مهم تولید کنجد در شهرستان داراب به شمار می‌رود گفت: ارقام کشت شده این محصول شامل ارقام محلی و بومی است.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.