سومین کنگره ملی طب ایرانی با حضور اعضای هیئت علمی، متخصصان و دانشجویان دانشکده‌های طب ایرانی در سالن همایش‌های رازی تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این همایش با هدف ارتقای دانش طب ایرانی و برگزاری نشست‌های علمی و تعاملی میان متخصصان به مدت سه روز برگزار خواهد شد.

به گفته مسئولان برگزاری این همایش، سومین کنگره ملی طب ایرانی دارای امتیاز بازآموزی و امتیاز فرهنگی برای اعضای هیئت علمی است. در این همایش دانشجویان، دانشمندان و استادان، کار‌های پژوهشی خود را در حوزه طب سنتی در قالب سخنرانی ارائه خواهند کرد.

گفتنی است؛ دانشکده‌های طب ایرانی از سال ۱۳۸۶ در ایران راه اندازی شده است.

در مراسم افتتاحیه این همایش ترجمه و تصحیح جدیدی از کتاب قانون ابوعلی سینا نیز رونمایی شد.



سومین کنگره ملی طب ایرانی به همت انجمن علمی طب سنتی ایران، از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود. در این رویداد، از مجموع ۶۸۴ مقاله دریافتی، ۵۰۴ مقاله پس از داوری پذیرفته شده است. رونمایی از تمبر ملی طب ایرانی نیز از برنامه‌های آیین افتتاحیه این کنگره است.