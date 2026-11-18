سرپرست معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به افزایش جمعیت سالمند ایثارگری، رشد هزینه‌های درمان و ضرورت توسعه مراقبت‌های مستمر، بر تقویت همکاری‌ها، ساماندهی نظام ارجاع پزشکی و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت ایثارگران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سرپرست معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه در نشست کارگروه بهداشت و درمان تشکل‌های شاهد و ایثارگر، با تشریح برخی چالش‌ها و نیاز‌های حوزه سلامت و درمان جامعه ایثارگری، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و اصلاح فرایند‌های ارائه خدمات درمانی تأکید کرد.

محمد کفاشی، با اشاره به شرایط ویژه و محدودیت‌های موجود در حوزه درمان اظهار کرد: شاید در شرایط فعلی امکان ایجاد تحولات بزرگ در کوتاه‌مدت فراهم نباشد، اما با حمایت و همراهی بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت بهداشت و درمان می‌توان زمینه تقویت ظرفیت‌های موجود و بهبود خدمات‌رسانی را فراهم کرد.

کفاشی با اشاره به افزایش تعداد مراجعات و گسترش نیاز‌های درمانی جامعه ایثارگری افزود: امروز با طیف گسترده‌ای از نیاز‌های درمانی مواجه هستیم که صرفاً به ارائه خدمات مقطعی محدود نمی‌شود. مراقبت‌های ویژه، خدمات مستمر جسمی و درمانی و افزایش هزینه‌های سلامت، از جمله مسائلی است که فشار مضاعفی بر مجموعه درمان وارد کرده است.

سرپرست معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: افزایش سرانه هزینه‌های درمانی و ضرورت پاسخگویی به نیاز‌های متنوع جامعه ایثارگری، ایجاب می‌کند که ظرفیت‌های موجود با برنامه‌ریزی دقیق‌تری مدیریت شود و برای استمرار و ارتقای خدمات، از توان و ظرفیت مجموعه‌های مختلف استفاده کنیم.

پیشگامی بنیاد در توسعه زیرساخت‌های درمانی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه فعالیت‌های بنیاد شهید در حوزه درمان، به نقش این مجموعه در ایجاد و توسعه برخی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تخصصی پزشکی کشور پرداخت و گفت: در مقطعی که بسیاری از این امکانات و خدمات در کشور توسعه‌یافته نبود، بنیاد با هدف تأمین نیاز‌های درمانی جامعه ایثارگری، زمینه ایجاد و بهره‌مندی از برخی ظرفیت‌های تخصصی را فراهم کرد. البته امروز پزشکی کشور پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و توانمندی‌های تخصصی نظام سلامت نسبت به گذشته افزایش یافته است.

کفاشی در ادامه با اشاره به تغییرات جمعیتی و افزایش شمار سالمندان در جامعه ایثارگری، ضرورت توجه به خدمات مراقبتی و نگهداری را مورد تأکید قرار داد.

وی با بیان اینکه بخشی از جامعه ایثارگری به دلیل افزایش سن و شرایط جسمی، به مراقبت‌های طولانی‌مدت و خدمات نگهداری نیاز دارند، بر لزوم برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های متناسب با این نیاز‌ها تأکید کرد.

سرپرست معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، ساماندهی نظام ارجاع پزشکی و تقویت جایگاه پزشکان پایه را از ضرورت‌های ارتقای کیفیت خدمات درمانی دانست و با تأکید بر اینکه باید فرایند ارائه خدمات درمانی از سطح مراقبت‌های اولیه و پزشکان پایه آغاز شود، اظهار کرد: نظام ارجاع باید به شکلی طراحی و اجرا شود که بیماران متناسب با نوع نیاز و شرایط درمانی خود به مراکز تخصصی و مرجع هدایت شوند. چنین رویکردی ضمن تسهیل دسترسی به خدمات تخصصی، به مدیریت بهتر منابع و کاهش مراجعات غیرضروری نیز کمک خواهد کرد.

کفاشی همچنین تکمیل و یکپارچه‌سازی پرونده سلامت ایثارگران را از دیگر موضوعات مهم در مدیریت خدمات درمانی برشمرد و بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از سوابق سلامت، بیماری‌ها، دارو‌های مصرفی و اقدامات درمانی تأکید کرد و با اشاره به اهمیت تبادل اطلاعات میان بنیاد، شرکت‌های بیمه و مراکز درمانی افزود: دسترسی به اطلاعات دقیق و کامل سلامت افراد، زمینه تصمیم‌گیری بهتر پزشکان، کاهش خطا‌های احتمالی در روند درمان و ارائه خدمات متناسب با شرایط هر فرد را فراهم می‌کند.

ضرورت مشارکت تشکل‌ها در شناسایی و رفع مشکلات درمانی

کفاشی در ادامه با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر با جامعه ایثارگری و تشکل‌های مرتبط، استفاده از ظرفیت این مجموعه‌ها برای شناسایی دقیق‌تر مسائل و مشکلات حوزه سلامت را خواستار شد و تصریح کرد: لازم است مشکلات و مطالبات درمانی ایثارگران از طریق ارتباط مستقیم و پیگیری مستمر شناسایی شود تا مدیران و مسئولان حوزه درمان بتوانند با شناخت دقیق‌تری از مسائل موجود، برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند.

سرپرست معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین آموزش و توانمندسازی کارکنان و تقویت فرایند‌های مدیریتی را از الزامات بهبود خدمات دانست و بر ضرورت توجه به این موضوعات در کنار توسعه زیرساخت‌های درمانی تأکید کرد.

وی در پایان با دعوت از تشکل‌های شاهد و ایثارگر برای همراهی و مشارکت در این مسیر گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همکاری و هم‌افزایی نیاز داریم تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، خدمات بهداشتی و درمانی جامعه ایثارگری را تقویت کنیم و پاسخ مناسب‌تری به نیاز‌های این عزیزان بدهیم.