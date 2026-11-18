هفدهمین یادواره سردار شهید علی علویان با حضور خانواده شهید همرزمان، مسئولان و قشر‌های مختلف مردم در شهربابک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان ،در این مراسم که با حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام همراه بود، حاضران یاد و خاطره سردار شهید علی علویان ازشهدای وحدت و یادگاران هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

سخنرانان و همرزمان شهید در این یادواره ویژگی‌های شخصیتی و فرماندهی شهید علویان از جمله شجاعت، مسئولیت‌پذیری، ولایتمداری و اخلاق نیکوی را تبیین کردند

سردار «علی علویان» ۲۶ مهر ۱۳۸۸ به همراه تعدادی از فرماندهان سپاه و سران و ریش سفیدان طوایف و عشایر در منطقه پیشین شهرستان سرباز سیستان وبلوچستان در حمله تروریستی و انتحاری گروهک ریگی به شهادت رسید.