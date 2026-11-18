به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جدیدترین گزارش‌های مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها نشان می‌دهد افزایش عفونت‌های ناشی از کلبسیلا پنومونیه فاصله زیادی با هدف اتحادیه اروپا برای کاهش ۵ درصدی این موارد تا سال ۲۰۳۰ دارد. این باکتری که به‌راحتی میان بیماران بستری منتقل می‌شود، یکی از تهدید‌های جدی بیمارستان‌های اروپا به شمار می‌رود و میزان مرگ‌ و میر ناشی از عفونت ناشی از آن بین ۴۰ تا ۷۰ درصد است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد چندین سویه این باکتری در برابر تقریباً تمام آنتی‌بیوتیک‌ها، حتی دارو‌های جدید، مقاوم شده و می‌تواند بیماری‌های شدید و مرگبار ایجاد کند. کریستیان گیسکه، مسئول این حوزه در مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، یافته‌های مربوط به این باکتری را بزرگ‌ترین عامل نگرانی در میان اطلاعات جمع‌آوری‌شده درباره باکتری‌های مقاوم در اروپا طی یک سال گذشته توصیف کرد.

مقاومت میکروبی که در نتیجه سازگاری باکتری‌ ها و قارچ‌ ها با دارو‌های ضدمیکروبی ایجاد می‌شود، تهدیدی عمده برای سلامت عمومی اروپا است و برآورد‌ها نشان می‌دهد سالانه جان حدود ۳۵ هزار نفر را در اتحادیه اروپا، ایسلند و نروژ می‌گیرد.

مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها هشدار داده است مهار کلبسیلا به تقویت اقدامات پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان‌ها، از جمله رعایت دقیق بهداشت دست، استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی و پاک‌سازی و ضدعفونی موثر محیط نیاز دارد. گیسکه تاکید کرد کلبسیلا یک باکتری روده‌ای است و می‌تواند مخازن ماندگارتری در بدن داشته باشد؛ بنابراین اقداماتی که برای مهار باکتری MRSA موثر بوده‌اند، ممکن است برای مقابله با آن کافی نباشند.

در مقابل، موارد عفونت خونی ناشی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۱۹، ۱۹ درصد کاهش یافته و از هدف اتحادیه اروپا برای کاهش ۱۵ درصدی این عفونت‌ها تا سال ۲۰۳۰ فراتر رفته است. با این حال، عفونت‌های ناشی از باکتری مقاوم به داروی اشریشیا کلی (E. coli) نیز همچنان افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که با وجود هدف‌گذاری برای کاهش ۱۰ درصدی تا سال ۲۰۳۰، موارد ابتلا بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ میلادی ۱۶.۴ درصد بیشتر شده است.

گزارش‌ها همچنین از پیشرفت محدود اروپا در کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها حکایت دارد. مصرف این دارو‌ها در اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ تنها ۵ درصد کاهش یافته، در حالی که هدف تعیین‌شده برای سال ۲۰۳۰ کاهش ۲۰ درصدی است. در زمینه استفاده از انواع مناسب آنتی‌بیوتیک‌ها نیز سهم دارو‌های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۵ به ۶۲.۵ درصد رسیده که هنوز با هدف ۶۵ درصدی فاصله دارد.

پاملا رندی-واگنر، مدیر مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، اعلام کرد اتحادیه اروپا در دستیابی به چندین هدف خود برای مقابله با مقاومت میکروبی تا سال ۲۰۳۰ عقب است.

وی در عین حال نظارت ژنومی را از ابزار‌های موثر جدید برای شناسایی سریع‌تر مسیر انتشار باکتری‌ های مقاوم دانست؛ روشی که به مهار زودهنگام انتقال عفونت، انتخاب بهتر روش درمان و شناسایی نیاز‌های فوری به آنتی‌بیوتیک‌های جدید کمک می‌کند.

به نوشته پولیتیکو، این هشدار‌ها در شرایطی منتشر شده که قانون جدید دارویی اروپا قرار است در دسامبر ۲۰۲۶ (آذر و دی ۱۴۰۵) امضا شود. این قانون با هدف تقویت کشف و تولید آنتی‌بیوتیک‌های جدید، مشوق‌هایی از جمله امتیاز انحصار بازاری برای شرکت‌های داروسازی و سازوکار‌های پرداخت باثبات‌تر برای خرید این دارو‌ها در نظر گرفته است.