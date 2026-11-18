معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با تأکید بر ضرورت ارتقای انسجام و هم‌افزایی میان تشکل‌های شاهد و ایثارگر، برنامه‌ریزی هدفمند، ساماندهی کارگروه‌های تخصصی و تدوین نقشه راه مشترک برای افزایش اثربخشی فعالیت این تشکل‌ها را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امورایثارگران در نشست کارگروه بهداشت و درمان تشکل‌های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان و نمایندگان تشکل‌های شاهد و ایثارگر در دفتر معاونت بهداشت و درمان برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه فعالیت کارگروه‌ها و تقویت سازوکار‌های هماهنگی میان تشکل‌های شاهد و ایثارگر، بر لزوم حرکت از فعالیت‌های پراکنده و مقطعی به سمت برنامه‌ریزی منظم، هدفمند و نتیجه‌محور تأکید کرد.

یعقوب سلیمانی، با بیان اینکه برگزاری جلسات متعدد به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده تحقق اهداف باشد، اظهار داشت: آنچه اهمیت دارد، برخورداری از یک برنامه منظم و فرایند مشخص برای فعالیت‌هاست. جلسات و نشست‌های تخصصی باید بر اساس اهداف معین برگزار شوند و هر جلسه نسبت روشنی با برنامه‌ها، مصوبات و اقدامات جلسات پیشین و آینده داشته باشد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن دستور جلسات کارگروه‌ها افزود: در هر نشست تخصصی، از جمله کارگروه بهداشت و درمان و سایر کارگروه‌های موضوعی، باید مشخص باشد که مصوبات بر چه مبنایی شکل گرفته‌اند، چه مسیری را دنبال می‌کنند و برای تحقق آنها چه اقداماتی باید انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر جلسات بر اساس یک برنامه مشخص و با دستور کار هدفمند برگزار شوند، می‌توان انتظار داشت که مباحث مطرح‌شده از سطح گفت‌و‌گو و تبادل نظر فراتر رفته و به نتایج ملموس و قابل ارزیابی منجر شوند.

سلیمانی با اشاره به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تجربه‌های ارزشمند موجود در میان تشکل‌های شاهد و ایثارگر بیان کرد: مجموعه تشکل‌ها از دیدگاه‌ها، ایده‌ها و ظرفیت‌های متنوعی برخوردارند و هر یک می‌توانند در حوزه تخصصی خود نقش مؤثری در پیشبرد اهداف بنیاد شهید و امور ایثارگران ایفا کنند.

وی افزود: مسئله اصلی، چگونگی شناسایی، ساماندهی و به‌کارگیری این ظرفیت‌ها در یک مسیر مشترک است. باید بتوانیم از توان کارشناسی و تجربیات موجود به شکلی بهره ببریم که فعالیت‌ها مکمل یکدیگر باشند و از موازی‌کاری و پراکندگی در اقدامات جلوگیری شود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: برای رسیدن به این هدف، ضروری است ارتباط میان کارگروه‌ها تقویت شود و هر مجموعه ضمن انجام وظایف تخصصی خود، در چارچوب اهداف و برنامه‌های مشترک حرکت کند.

وی با اشاره به اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی بیان کرد: امروز تقویت انسجام ملی و حفظ یکپارچگی جامعه از موضوعات مهمی است که باید در برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. دشمنان با تمرکز بر تضعیف همبستگی و ایجاد فاصله میان بخش‌های مختلف جامعه، درصدد آسیب رساندن به این سرمایه ارزشمند هستند.

سلیمانی ادامه داد: در چنین شرایطی، همه مجموعه‌ها و تشکل‌ها باید سهم و نقش خود را در تقویت همدلی، وحدت و انسجام ایفا کنند. تشکل‌های شاهد و ایثارگر نیز با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه انسجام نباید صرفاً در سطح شعار و بیان دیدگاه‌ها باقی بماند، خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد، تجلی وحدت و همبستگی در رفتار، برنامه‌ها و اقدامات مشترک است. باید بتوانیم این موضوع را در عمل نشان دهیم و با همکاری و مشارکت جمعی، راهکار‌های مؤثری برای تحقق اهداف مشترک ارائه کنیم.

سیره و وصایای شهدا؛ مبنایی برای حرکت در مسیر اهداف مشترک

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با اشاره به جایگاه ارزش‌های ایثار و شهادت در ایجاد وحدت و همبستگی اجتماعی، بر ضرورت توجه به آرمان‌ها و وصایای شهدا تأکید کرد. وی با بیان اینکه میراث فکری و معنوی شهدا از سرمایه‌های ارزشمند جامعه است، توجه به این میراث را زمینه‌ای برای تقویت همدلی، مسئولیت‌پذیری و حرکت در مسیر اهداف مشترک دانست.

سلیمانی تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی جامعه ایثارگری برای تقویت انسجام و پیشبرد برنامه‌ها استفاده کنیم و در این مسیر، مطالعه، شناخت و تبیین صحیح ارزش‌ها و آرمان‌های شهدا مورد توجه جدی قرار گیرد.

سلیمانی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار جلسات و تقویت تعامل میان تشکل‌های شاهد و ایثارگر گفت: امیدواریم این نشست‌ها با نظم و استمرار بیشتری دنبال شوند و زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کنند. وی همچنین بر اهمیت مطالعه، بررسی کارشناسی و استفاده از تجربیات و دیدگاه‌های تخصصی تأکید کرد.