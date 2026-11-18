برنامه‌های «رویای اندلس»، «راهی به آبادی»، «مجله پزشکی»، «گنجینه اترک»، «راه شب» و «نغمه‌ها و سرودها»، از شبکه‌های رادیویی ایران، سلامت، صبا و فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «رویای اندلس» با حضور کارشناسان رسانه و فعالان حوزه سیاسی، به بررسی سازوکار تولید و انتشار اخبار جعلی، نقش رسانه‌های خارجی و صفحات وابسته به جریان‌های سیاسی در تحریف واقعیت‌ها و راهکار‌های مقابله با جنگ روایت‌ها می‌پردازد.

برنامه «رویای اندلس» پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌، موضوع «جنگ با جعلیات؛ از رسانه‌های خارجی تا صفحات وابسته به جریان‌های سیاسی» را محور گفت‌وگوی خود قرار می‌دهد.

در این برنامه، سازوکار تولید و انتشار اخبار جعلی، شیوه‌های عملیات روانی، اهداف پشت پرده جریان‌های تولیدکننده اطلاعات نادرست و راهکار‌های افزایش سواد رسانه‌ای و صیانت از مرجعیت خبری بررسی می‌شود.

معصومه نصیری، کارشناس مسائل رسانه و فضای مجازی، امیرعباس رکنی، کارشناس مسائل رسانه و امیرحسین جوانشیر، فعال حوزه سیاسی و رسانه، مهمانان این برنامه هستند و از زوایای مختلف به واکاوی ابعاد جنگ روایت‌ها و راه‌های مقابله با جعلیات رسانه‌ای می‌پردازند.

برنامه «رویای اندلس» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی فریدون ماهر و گویندگی فریبا کرمی، ساعت ۲۱:۳۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.

شنوندگان می‌توانند دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره این برنامه و سایر برنامه‌های گروه سیاسی رادیو ایران از طریق شماره تلفن ۱۶۲ روابط عمومی سازمان صداوسیما، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۹۰۰ و پیام‌رسان گروه سیاسی رادیو ایران به شماره ۰۹۹۳۷۹۴۲۷۵۶ با برنامه در میان بگذارند.

برنامه «راهی به آبادی» در همراهی با رویداد ملی «ایران جان»، به معرفی روستای رویین در شهرستان اسفراین استان خراسان شمالی می‌پردازد.

این برنامه با معرفی روستای رویین از توابع شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی، به بررسی ظرفیت‌های گردشگری، اقتصادی و کارآفرینی این روستا و همچنین دستاورد‌ها و مشکلات آن خواهد پرداخت.

برنامه «راهی به آبادی» با نگاهی به جاذبه‌های گردشگری و توانمندی‌های اقتصادی روستای رویین، فرصت‌های کارآفرینی و زمینه‌های اشتغال‌زایی در این منطقه را بررسی می‌کند.

همچنین ضمن انعکاس پیشرفت‌های سال‌های اخیر، مشکلات و مطالبات اهالی روستا را با همراهی دهیار رویین مورد توجه قرار می‌دهد.

در بخش «ریشه‌های ماندگار» نیز تینا میرکریمی به روایت موضوعی مرتبط با هویت و ریشه‌های روستایی می‌پردازد.

«راهی به آبادی» به تهیه‌کنندگی فرشته لطفی، گویندگی میثم درویش اسکندری، گزارشگری عباس سنجری، نویسندگی و ارتباطات محبوبه احمدی‌زاده و هماهنگی فرزاد محمدی، پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ ساعت ۱۳:۰۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.

برنامه تخصصی «مجله پزشکی» رادیو سلامت با هدف ارتقای سطح دانش سلامت جامعه و ترویج فرهنگ خودمراقبتی، مطالب پربار و کاربردی را به مخاطبان ارائه می‌دهد.

شبکه رادیویی سلامت با ارائه برنامه‌های تخصصی و علمی، میزبان کارشناسان برجسته برای بررسی موضوعات حیاتی از سلامت نوزادان تا سلامت جنسی و مدیریت وزن است.

«مجله پزشکی» با هدف پاسخگویی به دغدغه‌های زیستی و پیشگیری از بیماری‌های مزمن تهیه می‌شود.

پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌، محور اصلی گفت‌و‌گو‌های برنامه بر موضوعات بلوغ زودرس، خودمراقبتی و سلامت جنسی کودکان متمرکز خواهد بود تا ابعاد مختلف سلامت در دوران رشد مورد واکاوی قرار گیرد.

مخاطبان می‌توانند هر روز ساعت ۱۰:۰۰، با پیگیری برنامه «مجله پزشکی» به تهیه‌کنندگی عرفان شهبازی و گویندگی لیلا رحیمیانی، از دانش متخصصان برای بهبود کیفیت زندگی و پیشگیری از بیماری‌های مزمن بهره‌مند شوند.

برنامه «گنجینه اترک» در همراهی با رویداد «ایران جان، خراسان شمالی ایران» و با همکاری رادیو اترک، با حضور در رویداد‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری استان خراسان شمالی، مخاطبان را با ظرفیت‌ها و جلوه‌های متنوع این استان همراه می‌کند.

آزاده شاهرخ‌مهر، تهیه‌کننده برنامه «گنجینه اترک»، با اشاره به رویکرد میدانی این برنامه گفت: تلاش کرده‌ایم با حضور در رویداد‌های مختلف استان، فضایی زنده و صمیمی برای آشنایی مخاطبان با فرهنگ، آداب و رسوم، ظرفیت‌های گردشگری و فعالیت‌های اجتماعی خراسان شمالی فراهم کنیم و از نزدیک، حال‌وهوای این رویداد‌ها را به شنوندگان منتقل کنیم.

وی افزود: برنامه با پوشش مجموعه‌ای از رویداد‌های متنوع در شهر‌ها و مناطق مختلف استان همراه مخاطبان خواهد بود. مسابقه کتاب در بجنورد، رویداد پنبه در مانه، جشنواره زعفران در فاروج، برنامه‌های روستایی و گردشگری در اسفراین و جشنواره اقوام در بجنورد و شیروان، از جمله رویداد‌هایی هستند که در این برنامه معرفی می‌شوند.

شاهرخ‌مهر با بیان اینکه معرفی داشته‌های فرهنگی و اجتماعی استان از اهداف اصلی این برنامه است، گفت: حضور در بطن رویداد‌ها این فرصت را فراهم می‌کند تا مخاطبان علاوه بر آشنایی با جاذبه‌ها و ظرفیت‌های خراسان شمالی، با تلاش مردم و فعالان فرهنگی و اجتماعی این منطقه نیز بیشتر آشنا شوند.

برنامه «گنجینه اترک» در همراهی با رویداد «خراسان شمالی ایران»، هر شب ساعت ۱۹:۰۰، با تهیه‌کنندگی آزاده شاهرخ‌مهر و اجرای آرمان غفاریان، از رادیو صبا و با همکاری رادیو اترک پخش می‌شود.

برنامه «راه شب» با موضوع «فلسفه زندگی» از رادیو ایران پخش می شود.

برنامه «راه شب» با موضوع «فلسفه زندگی» و همراهی سید مهرداد ضیایی، فرصتی برای مکث، تامل و نگاهی دوباره به معنای زندگی و آنچه در زیستن اهمیت دارد، فراهم می‌کند.

این برنامه با نگاهی ساده، صمیمی و به دور از پیچیدگی‌های فلسفی، مخاطبان را به کمی مکث و اندیشیدن درباره زندگی دعوت می‌کند، اینکه زندگی چیست، چه چیز‌هایی در آن اهمیت دارند و چگونه می‌توان با نگاهی عمیق‌تر، معنای بیشتری به لحظات زندگی بخشید.

«راه شب» در کنار این موضوع، بخش‌های متنوعی همچون آیین‌های ایرانی، افسانه‌های باستان، سرآمدان، حافظ‌خوانی، سعدیانه، «یه دوست تازه» با معرفی کتاب، شهر شعر، ایستگاه شب، شورانگیز، دلنامه و زمزمه‌ای از طبیعت را نیز تدارک دیده است.

در این برنامه، سیدمهرداد ضیایی به‌عنوان کارشناس‌مجری حضور دارد و حامد نجم‌الهدی گویندگی آن را بر عهده دارد.

کمیل رضایی صدابردار و احمد قمی مسئول ارتباطات برنامه است. طراحی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی «راه شب» را نیز حسین عارفی بر عهده دارد.

برنامه شبانگاهی «راه شب» ساعت ۰۰:۳۰ بامداد پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ از رادیو ایران پخش می‌شود.

شبکه رادیویی فرهنگ به مناسبت فرا رسیدن روز قهرمان ملی، برنامه زنده و پژوهش‌محور «نغمه‌ها و سرودها» را با محوریت بازخوانی جلوه‌های قهرمان، اسطوره، ایثار و مقاومت در موسیقی ایران‌زمین پخش می کند.

این برنامه هم‌زمان با روز قهرمان ملی و با هدف تبیین مفهوم قهرمان‌پروری در امتداد تاریخ، فرهنگ و اساطیر کهن تا دوران دفاع مقدس و با کارشناسی دکتر حسن بهشتی کارشناس رسانه، جمعه ۲۹ آبان‌ با بخش‌های متنوع کارشناسی و پخش قطعات فاخر آوایی تقدیم شنوندگان این شبکه فرهیخته می‌شود.

گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در این برنامه می‌کوشد تا با رویکردی علمی پژوهشی، جامعه‌شناختی و هنری، بازتاب ایثارگری‌های غیورمردان میهن را در نغمات و الحان ماندگار ایرانی بازشناسی کند. ساختار این ویژه‌برنامه شامل بخش‌های تخصصی گوناگونی است که از جمله آنها می‌توان به «جلوه قهرمانان اسطوره‌ای در موسیقی» با پخش و بررسی قطعه ماندگار «وطن» با صدای علیرضا عصار، «نقش عناصر موسیقایی در ساخت تصویر قهرمان» با پخش اثر حماسی «جاشوی بی‌پروا» و «پیوند قهرمانان دفاع مقدس با اسطوره‌های کهن» با پخش سرود خاطره‌انگیز «ممد نبودی» اشاره کرد.

همچنین در ادامه این برنامه، موضوع «قهرمانان بومی ایران‌زمین» از رهگذر نغمه‌های نواحی با پخش ترانه محلی و خاطره انگیز «میرزا کوچک‌خان» با صدای ناصر مسعودی تحلیل می‌شود و در پایان، قطعه هم‌سرایی «اینجا ایران» با اجرای گروه کر طنین‌انداز خواهد شد تا پیام وحدت، خودباوری و استواری فرزندان این خاک را به گوش مخاطبان برساند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی رویا ولی‌زاده، اجرای کارشناسی رادمان رسولی مهربانی و با حضور دکتر حسن بهشتی به‌عنوان کارشناس، ساعت ۱۶:۰۰ به مدت ۶۰ دقیقه روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.