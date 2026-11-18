دولت آمریکا در حال بررسی پیشنهادی است که بر اساس آن، شرکت‌های آمریکایی باید استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی چینی را به‌صورت عمومی اعلام کنند؛ طرحی که با هدف شفاف‌سازی وابستگی شرکت‌ها به فناوری چین مطرح شده، اما هنوز به مقررات رسمی تبدیل نشده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، دولت دونالد ترامپ در حال بررسی طرحی است که شرکت‌های آمریکایی را ملزم می‌کند استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی توسعه‌یافته در چین را در وب‌ گاههای خود اعلام کنند.

بر اساس این پیشنهاد، شرکت‌هایی که از مدل‌های هوش مصنوعی چینی استفاده می‌کنند، باید این موضوع را به‌صورت عمومی افشا کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا و دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید تاکنون درباره این طرح گفت‌وگو کرده‌اند، اما هنوز مشخص نیست این پیشنهاد به مقررات رسمی تبدیل شود یا حمایت کافی در دولت به دست آورد.

این طرح شرکت‌هایی مانند ایر‌بی‌ان‌بی را نیز در بر می‌گیرد؛ شرکتی که از مدل «کیوِن» متعلق به علی‌بابا برای پشتیبانی از سامانه خدمات مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کند.

مقام‌های آمریکایی نگران‌اند گسترش مدل‌های متن‌باز چینی، از جمله کیوِن، دیپ‌سیک و کیمی، وابستگی شرکت‌های آمریکایی به فناوری چین را افزایش دهد. این مدل‌ها به دلیل هزینه پایین‌تر و عملکرد قابل‌قبول، در حال جذب کاربران و کسب‌وکارهای بیشتری در آمریکا هستند.

بر اساس گزارش رویترز، دولت ترامپ به‌جای اعمال محدودیت مستقیم، رویکردی مبتنی بر افشای عمومی را بررسی می‌کند؛ رویکردی که می‌تواند شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد و استفاده از فناوری چینی را برای آن‌ها پرهزینه‌تر کند.

این موضوع به کنگره آمریکا نیز کشیده شده است. نمایندگان جمهوری‌خواه تحقیقاتی را درباره استفاده شرکت‌های آمریکایی از هوش مصنوعی چین آغاز کرده‌اند و از شرکت‌هایی مانند ایر‌بی‌ان‌بی، دوردش و انی‌اسفیر، سازنده ابزار برنامه‌نویسی کرسر، درباره استفاده از این فناوری‌ها توضیح خواسته‌اند.

طبق داده‌های سکو اوپن‌روتر، سه مدل پرکاربرد از نظر میزان استفاده در اکتبر ۲۰۲۶ متعلق به شرکت‌های چینی بوده‌اند. همچنین پیش‌تر یک وبگاه دولتی آمریکا از مدل هوش مصنوعی علی‌بابا برای جست‌وجو در مقررات پیشنهادی فدرال استفاده کرده بود.

با وجود افزایش نگرانی‌ها در واشنگتن، دولت آمریکا تاکنون اقدام تنبیهی یا محدودیت مستقیمی علیه شرکت‌های هوش مصنوعی چینی اعمال نکرده است.