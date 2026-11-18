نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام بر نقش مدیران در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و اجرای دستورالعمل‌های مربوط در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، امروز در نشست اخلاق مدیران استان گفت: دشمنان ملت ایران به‌صورت جدی برای ترویج بدحجابی در جامعه برنامه‌ریزی می‌کنند و مردم و مسئولان باید در زمینه ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر برای مقابله با این توطئه کوشا باشند.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید برای الگوسازی در حوزه فرهنگ حجاب و عفاف تلاش بیشتری کنند و دستورالعمل‌های صادرشده در این زمینه را در ادارات اجرا کنند.

«احمد کرمی» استاندار ایلام نیز در این نشست گفت: خدمت‌رسانی مؤثر به مردم باعث رضایتمندی آنان می‌شود و در شرایط موجود برای حل مشکلات و چالش‌ها می‌توان از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان استفاده کرد.

وی افزود: دانشگاه‌ها با ارائه راهکار‌های اجرایی می‌توانند در زمینه مدیریت انرژی در جامعه راهگشا باشند.

در پایان این نشست، با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار ایلام، از سه جلد کتاب در حوزه علوم دینی رونمایی شد.