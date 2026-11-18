یک گلخانه‌دار ساوجی با اجرای طرحی تحقیقاتی برای نخستین بار موفق به تولید موز باکیفیت در فضای گلخانه‌ای این شهرستان شد؛ تجربه‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه کشت محصولات گرمسیری با مصرف آب کمتر و کاهش وابستگی به واردات باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ساوه که به شهر یاقوت‌های سرخ و تولید انار شهرت دارد، این بار با تجربه‌ای متفاوت در بخش کشاورزی خبرساز شده است.

یک گلخانه‌دار ساوجی با اجرای طرحی تحقیقاتی، برای نخستین بار در این شهرستان موفق به تولید موز باکیفیت در فضای گلخانه‌ای شده است.

کشت گلخانه‌ای موز علاوه بر فراهم کردن امکان تولید این محصول گرمسیری در شرایط اقلیمی متفاوت، می‌تواند با مدیریت مصرف آب و کاهش نیاز به واردات، به صرفه‌جویی ارزی و تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی کمک کند.