ابتکار یک گلخانهدار ساوجی در تولید محصولی گرمسیری
از یاقوت سرخ تا موز؛ نخستین تجربه موفق تولید موز گلخانهای در ساوه
یک گلخانهدار ساوجی با اجرای طرحی تحقیقاتی برای نخستین بار موفق به تولید موز باکیفیت در فضای گلخانهای این شهرستان شد؛ تجربهای که میتواند زمینهساز توسعه کشت محصولات گرمسیری با مصرف آب کمتر و کاهش وابستگی به واردات باشد.
یک گلخانهدار ساوجی با اجرای طرحی تحقیقاتی، برای نخستین بار در این شهرستان موفق به تولید موز باکیفیت در فضای گلخانهای شده است.
کشت گلخانهای موز علاوه بر فراهم کردن امکان تولید این محصول گرمسیری در شرایط اقلیمی متفاوت، میتواند با مدیریت مصرف آب و کاهش نیاز به واردات، به صرفهجویی ارزی و تنوعبخشی به تولیدات کشاورزی کمک کند.