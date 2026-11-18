استاندار لرستان از افزایش ۱۷۰ تشکل کارگری استان در دو سال گذشته خبر داد و گفت: تقویت تشکل‌ها ابزاری کلیدی برای پیگیری مطالبات و بهبود تصمیم‌گیری‌ها در حوزه کار و تولید است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی امروز ۲۷ آبان در هفدهمین نشست گفت‌وگوی اجتماعی لرستان با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایان، شورا‌های اسلامی کار و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان گفت: در دو سال گذشته ۱۷۰ مورد به تعداد تشکل‌های کارگری استان اضافه شده است که این موضوع زمینه ارتباط نزدیک‌تر مدیریت استان با بدنه جامعه کارگری را فراهم می‌کند.

وی افزود: شنیدن مستقیم مطالبات و مسائل از زبان نمایندگان این اقشار، کمک قابل توجهی به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مدیریت استان می‌کند.

استاندار با قدردانی از نقش کارگران و تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی کشور بیان کرد: در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، تولیدکنندگان داخلی و کارگران با تلاش خود چرخه تولید را زنده نگه داشته و در حفظ توان اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

شاهرخی در ادامه، بهبود معیشت مردم و ارتقای شاخص‌های توسعه استان را در گرو حمایت از سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت واحد‌های تولیدی، حفظ اشتغال و تقویت تعامل میان کارگران، کارفرمایان و دولت عنوان کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز از افزایش تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان از حدود ۲۰۰ به ۳۸۰ تشکل خبر داد و گفت: این مجموعه‌ها نقش مهمی در تقویت تعامل میان کارگران و کارفرمایان، پیگیری مطالبات قانونی جامعه کارگری و پیشگیری از اختلافات در محیط‌های کاری دارند.

احمد توصیفیان اظهار کرد: از مجموع ۳۸۰ تشکل فعال در استان، ۳۱۱ تشکل کارگری و ۶۹ تشکل کارفرمایی هستند که این افزایش، بیانگر رشد ظرفیت‌های تشکل‌یابی در حوزه روابط کار و تقویت مشارکت اجتماعی در محیط‌های تولیدی است.

وی با اشاره به نقش شورا‌های اسلامی کار افزود: این شورا‌ها به عنوان یکی از ظرفیت‌های قانونی در محیط‌های کار، می‌توانند ارتباط میان کارگر و کارفرما را تقویت کرده و در پیگیری مطالبات قانونی، پیشگیری از اختلافات، ارتقای تفاهم و صیانت از نیروی کار و ایمنی محیط کار نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به خدمات ارائه‌شده به جامعه کارگری استان بیان کرد: مرکز خدمات روابط کار به صورت رایگان به کارگران خدمات ارائه می‌دهد و شهرستان خرم‌آباد به دلیل حجم مراجعات، از مراکز فعال در این زمینه به شمار می‌رود.

توصیفیان درباره موضوع قرارداد‌های کار در پروژه‌های پیمانکاری نیز گفت: با توجه به ماهیت پروژه‌ای برخی فعالیت‌ها، انعقاد قرارداد‌های یک‌ماهه، ۸۹ روزه، ۶ ماهه و یک‌ساله از نظر قانونی امکان‌پذیر است، اما در صورت فراهم بودن شرایط و اعتبار لازم، کارفرمایان می‌توانند قرارداد‌های بلندمدت‌تری منعقد کنند.

وی همچنین از برقراری بیمه بیکاری برای شماری از کارگران شاغل در پروژه‌های پیمانکاری مشابه سد مخمل‌کوه خبر داد و افزود: این موضوع برای نخستین بار با پیگیری استاندار لرستان و همکاری مسئولان مربوطه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال و زمینه برخورداری این گروه از کارگران از مقرری بیمه بیکاری برای مدتی فراهم شد.