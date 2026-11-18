همزمان با سی‌وچهارمین هفته کتاب و کتابخوانی کشور، بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، فرهنگی و هنری، در نخستین همایش ملی عطر خاطره‌ها در ایزدشهر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همزمان با سی‌وچهارمین هفته کتاب و کتابخوانی کشور، بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، فرهنگی و هنری، در نخستین همایش ملی «عطر خاطره‌ها» در ایزدشهر رونمایی شد.

این همایش با هدف پاسداشت فرهنگ، ادب و اندیشه، معرفی آثار نویسندگان و تجلیل از جایگاه علم، قلم و نشر، با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، مسئولان فرهنگی، نویسندگان و جمعی از فرهیختگان کشور در مجموعه رفاهی بانک ملت ایزدشهر برگزار شد.

محمد محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، در این مراسم با قدردانی از تلاش ناشران، نویسندگان و فعالان حوزه کتاب و نشر گفت: در سال ۱۴۰۵ تاکنون حدود هزار و ۸۰۰ عنوان کتاب در استان مازندران به چاپ رسیده که نشان‌دهنده ظرفیت و تلاش فعالان این عرصه در توسعه فرهنگ مطالعه و تولید آثار مکتوب است.

وی با تأکید بر اهمیت توجه همزمان به کمیت و کیفیت آثار منتشرشده افزود: اگرچه تعداد کتاب‌های منتشرشده اهمیت دارد، اما اولویت اصلی ما حمایت از تولید و انتشار کتاب‌های فاخر و ارزشمند است؛ آثاری که بتوانند به ارتقای سطح دانش، آگاهی عمومی و حفظ هویت فرهنگی و بومی استان کمک کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین از برنامه‌ریزی برای انتشار آثار ارزشمند با موضوع فرهنگ بومی استان خبر داد و گفت: در ماه‌های باقی‌مانده سال ۱۴۰۵ و همچنین سال آینده، انتشار کتاب‌هایی با موضوع پوشاک سنتی، زبان و دیگر ظرفیت‌های فرهنگی و هویتی مازندران در دستور کار قرار دارد که امیدواریم با حمایت از نویسندگان و ناشران، زمینه چاپ و رونمایی از این آثار فراهم شود.

محمد قجر، مدیرمسئول انتشارات هوشمند تدبیر نیز با اشاره به برگزاری چهارمین دوره این همایش گفت: این رویداد در یک دوره در تهران و سه دوره در استان مازندران برگزار شده و حاصل فعالیت‌های انتشارات در این مدت، انتشار بیش از ۳۸۵ عنوان کتاب در حوزه‌های دانشگاهی، پزشکی، ورزشی، هنری، ادبیات و رمان بوده است.

وی افزود: تمامی مراحل قانونی انتشار کتاب، از جمله دریافت شابک، فیپا، مجوز چاپ و اعلام وصول، به‌صورت رایگان و به‌عنوان هدیه انتشارات هوشمند تدبیر در اختیار نویسندگان قرار می‌گیرد تا حمایت عملی از مؤلفان و تسهیل مسیر انتشار آثار آنان انجام شود.

در این همایش، جمعی از نخبگان، نویسندگان و فرهیختگان کشور، اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها، تجربیات و دانش خود را در قالب آثار مکتوب به جامعه معرفی کردند و بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب با هدف انتقال دانش و بهره‌مندی علاقه‌مندان رونمایی شد.

همچنین در بخش پایانی این مراسم، از تندیس و تمبر یادبود استاد زنده‌یاد یدالله خاکپور رونمایی و از ۳۰ نویسنده و فرهیخته شاخص کشور به پاس سال‌ها تلاش و فعالیت در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ادبی تجلیل شد.