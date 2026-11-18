به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ،آیین رونمایی از تولیدات هنری هفته بسیج، روز گذشته با حضور سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا معروفی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار علی مقواساز، مدیر بنیاد فرهنگی روایت فتح، جمعی از مدیران و اهالی رسانه در بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، سردار علی مقواساز با گرامیداشت یاد شهدا و سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی آوینی، به تشریح دستاوردهای امسال پرداخت و گفت: اتفاقات ویژه‌ای را امسال شاهد بودیم و تجمعات شبانه که معجزه انقلاب اسلامی است، با برنامه‌های هفته بسیج ممزوج شد. بسیج متعلق به خود مردم است و در تمامی حوزه‌ها از جمله صنعت، فرهنگ، اقتصاد و محلات برای حل مسائل کشور تلاش می‌کند.

مدیر بنیاد روایت فتح افزود: شش مرکز تولیدی در بسیج فرآورده‌های مختلفی از جمله موشن‌گرافی، تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی و سایر قالب‌ها را آماده کرده‌اند تا فرهنگ و تفکر بسیج از این طریق به جامعه معرفی شود. هفته بسیج از ۲۹ آبان آغاز می‌شود و برنامه‌های امسال با رونمایی از هفت کتاب و تجدید میثاق در آغاز مسیر از روایت فتح و پایان آن بر سر مزار شهید غلامرضا سلیمانی، فرمانده شهید بسیج، انجام خواهد گرفت.

در ادامه این مراسم، سردار محمدرضا معروفی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن تبریک هفته پردفاع و پرشکوه بسیج اظهار داشت: بسیج به فرموده امام خمینی (ره) شجره طیبه و استمرار حکومت اهل‌بیت (ع) و مکتب عاشورای حسینی است. اثرات تفکر بسیجی امروز فراتر از جغرافیای ایران دیده می‌شود و جبهه مقاومت نیز همین نگاه را پذیرفته است.

سردار معروفی با اشاره به رسالت پیش‌برندگی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی توسط بسیج تأکید کرد: «مهم‌ترین ویژگی بسیج، اندیشه آن است که عمل را زیبا می‌کند. تفکر بسیج نه سیاسی، نه قومی و نه مذهبی است؛ بلکه خدمت‌رسانی آن بر اساس دستور قرآن، مکتب اهل‌بیت (ع)، فرمان ولایت و انسانیت شکل گرفته است.»

وی در پایان با اشاره به تقدیم بیش از نود هزار شهید بسیجی در دوران دفاع مقدس، از تلاش‌های ارزشمند بنیاد روایت فتح، صداوسیما و مرکز آفرینش‌های ادبی در تولید آثار متنوع فرهنگی در قالب‌های سرود، نماهنگ، موشن‌گرافی، سریال و مستند قدردانی کرد.