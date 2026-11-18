رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سفر به مسکو، با رئیس اتحادیه آمبودزمان‌های سازمان همکاری اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در سفر به مسکو، با رئیس اتحادیه آمبودزمان‌های سازمان همکاری اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، طرفین درباره زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک، تبادل تجربیات و تقویت تعاملات نهاد‌های آمبودزمانی در زمینه صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای سازوکار‌های نظارتی تبادل نظر کردند.

همچنین ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های دوجانبه و بهره‌گیری از تجربیات متقابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.