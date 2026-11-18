به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، انوشیروان پیشدار با اشاره به اینکه هرمزگان با هدف جذب نسل جوان، در حال حرکت به سمت هوشمندسازی است افزود: نخستین کتابخانه نسل چهارم (هوشمند) در شهرستان بندرلنگه و در کتابخانه شهید مینکی تا بهمن‌ماه آماده بهره‌برداری خواهد شد که تجربه‌ای نوین از خدمات کتابخانه‌ای را ارائه می‌دهد.

وی گفت: کتابخانه بندرعباس با هفت هزار متر مربع مساحت ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امسال ۹۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل این طرح اختصاص یافته است.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان افزود: کتابخانه هشت‌بندی، کتابخانه روز‌های شهیدمردان در سیریک و کتابخانه روستایی کوخر نیز در مراحل مختلف ساخت و تجهیز قرار دارند.

پیشدار با اشاره به اینکه سال گذشته پنج کتابخانه در استان به بهره برداری رسید گفت: این کتابخانه‌ها در بشاگرد، گروک سیریک و روستای کمشک بستک به بهره برداری رسیده است.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۷ هزار عنوان کتاب از کتابخانه‌های استان امانت گرفته شده است.

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در حال حاضر ۱۲۶ نقطه خدماتی شامل کتابخانه‌های عمومی، شهری، روستایی و سه خودروی کتابخانه سیار به علاقمندان کتاب و کتابخوانی خدمات ارائه می‌دهد.

پیشدار گفت: با ورود دو خودروی سیار جدید به منطقه بندرعباس و میناب، دسترسی ساکنان مناطق محروم به منابع کتاب افزایش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر ۹۹ کتابدار در استان فعالیت می‌کنند که با ورود کتابخانه‌های سیار جدید، به ۱۰۱ نفر می‌رسد.

وی افزود: در حالی که مجموع کتاب‌های موجود در استان به یک میلیون عنوان می‌رسد، تلاش‌ها برای حمایت از نویسندگان بومی هرمزگان نیز از طریق خرید مستقیم کتاب ادامه دارد.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان از مودیان مالیاتی دعوت کرد: با مشارکت در طرح نشاندار مالیاتی، در تکمیل طرح‌های کتابخانه مرکزی بندرعباس سهیم شوند.

در این مراسم از سامانه اهدانش برای اهدا کتاب به کتابخانه‌های استان رونمایی شد.

در این مراسم همچنین از ۶ کتابدار برتر، ۱۵ عضو فعال کتابخانه و همچنین مدیران و پیشکسوتان فرهنگی تقدیر می‌شود.