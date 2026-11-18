رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی در آموزش و پژوهش، ارتباط مؤثر با صنعت و استفاده از ظرفیت نخبگان را از اولویت‌های این دانشگاه برای حل مسائل کشور دانست.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، دومین همایش ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با حضور مسئولان دانشگاهی، استادان، پژوهشگران و فعالان صنعتی برگزار شد.

دکتر حسینی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در این همایش با اشاره به ظرفیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه با برخورداری از استادان برجسته و دانشمندان تراز جهانی، توانایی بالایی برای کمک به حل مسائل و مشکلات کشور دارد.

وی افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها و ارائه راهکار‌های علمی، نیازمند مشارکت و تلاش استادان و دانشجویان نخبه است.

حسینی با اشاره به جایگاه علمی واحد تهران جنوب، ارتباط با صنعت و توسعه مراکز تحقیقاتی را از اولویت‌های این دانشگاه برشمرد و از تلاش مجموعه دانشگاه برای گسترش همکاری با صنعتگران خبر داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب همچنین با تأکید بر ضرورت تحول در آموزش و پژوهش گفت: بدون بهره‌گیری از هوش مصنوعی در دنیای امروز، پیشرفت امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: با تغییر نیاز‌ها و ذائقه دانشجویان، شیوه‌های سنتی آموزش و پژوهش دیگر پاسخگوی نیاز‌های جدید نیست و دانشگاه باید در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی با فناوری‌های نوین همراه شود.

در پایان این همایش، شرکت‌کنندگان از نمایشگاه دستاورد‌های علمی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بازدید کردند و از تلاش استادان و پژوهشگران برگزارکننده این رویداد قدردانی شد.