به مناسبت‌ ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت امام خمینی (ره) ویژه‌برنامه «طلوع آفتاب امید» از ساعت ۱۰ صبح در همه مدارس استان مرکزی اجرا خواهد شد.

برگزاری برنامه «طلوع آفتاب امید» به مناسبت‌ ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت امام خمینی (ره)

برگزاری برنامه «طلوع آفتاب امید» به مناسبت‌ ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت امام خمینی (ره)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی از برگزاری ویژه‌برنامه «طلوع آفتاب امید» در راستای کنگره امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی در همه مدارس استان خبر داد و گفت: این برنامه روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵، هم‌زمان با مناسبت‌های ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

سرهنگ محمدرضا رضایی در نشست هماهنگی برگزاری این ویژه‌برنامه افزود: «طلوع آفتاب امید» از ساعت ۱۰ صبح در مدارس استان مرکزی اجرا خواهد شد و بخش‌های مختلفی برای گرامیداشت این مناسبت‌ها و یاد شهدای دانش‌آموز در نظر گرفته شده است.

او ابراز داشت: برگزاری جشن تولد برای شهدای مدرسه از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این مراسم است؛ برنامه‌ای که فرصتی برای یادآوری نام و خاطره شهدای مدرسه و توجه به نقش‌آفرینی دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

سرهنگ رضایی گفت: در چارچوب برنامه‌های «آفتاب امید»، ۲ هزار نفر از دانش‌آموزان برتر و نقش‌آفرین استان به اردو اعزام می‌شوند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی با اشاره به برگزاری هم‌زمان این برنامه در مدارس استان گفت: هماهنگی‌های لازم برای اجرای ویژه‌برنامه در روز و ساعت اعلام‌شده در حال انجام است.