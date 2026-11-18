مدیرکل زمین و اسناد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از واگذاری ۲۱ هزار قطعه زمین در روستا‌های کشور در قالب طرح نهضت ملی مسکن و بیش از ۱۳ هزار قطعه زمین در طرح جوانی جمعیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امیر نوری، مدیرکل زمین و اسناد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، گفت: تاکنون ۲۱ هزار قطعه زمین در روستا‌های سراسر کشور در قالب طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته است.

وی افزود: در طرح جوانی جمعیت نیز تاکنون بیش از ۱۳ هزار قطعه زمین در روستا‌های کشور به خانوار‌های واجد شرایط و دارای جمعیت بیشتر واگذار شده است.

مدیرکل زمین و اسناد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور همچنین از اجرای طرح حمایتی برای دهک‌های یک تا چهار درآمدی با هدف ساخت واحد‌های مسکونی روستایی خبر داد و گفت: در این طرح، از محل منابع داخلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره)، برای احداث واحد‌های مسکونی به متقاضیان کمک می‌شود.