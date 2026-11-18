به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ فرامرز بابایاری اظهار کرد: در پی درگیری میان دو نوجوان، متأسفانه یکی از دوطرف به دلیل شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

وی افزود: مأموران انتظامی بلافاصله پس از وقوع حادثه، شناسایی و دستگیری عامل درگیری را در دستور کار قرار دادند که با اقدامات پلیسی، متهم کمتر از دو ساعت شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی بناب با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی خاطرنشان کرد: بررسی ابعاد مختلف حادثه و انگیزه وقوع درگیری همچنان ادامه دارد.

سرهنگ بابایاری با تأکید بر ضرورت نظارت خانواده‌ها بر رفتار و روابط فرزندان نوجوان خود، آموزش مهارت‌های کنترل خشم و پرهیز از رفتار‌های خشونت‌آمیز را برای پیشگیری از تکرار چنین حوادث تلخ خواستار شد.