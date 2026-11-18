به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس بازرسی پلیس استان کرمان گفت: مامورپلیس آگاهی سیرجان پیشنهاد وسوسه انگیز سارق را نشنیده گرفت و با گزارش سریع موضوع به رده‌های نظارتی و صیانتی، این عمل خلاف را صورتجلسه و فرد مورد نظر را پس از بازجویی و دستگیری ۵ نفر ازهمدستانش به مرجع قضایی معرفی کرد.

سرهنگ جوزا با تجلیل ازصحت عمل و حسن انجام وظیفه نیروی خدوم فراجا و سایرهمکاران خاطرنشان کرد: پلیس‌های تخصصی، کلانتری‌ها و دیگر رده‌های اجرایی و تخصصی مجموعه انتظامی، حیطه کاری بسیارمهم و حساسی دارند و همواره برای اعمال قانون و احقاق حقوق شهروندانی که قربانی جرم واقع شده‌اند با امانتداری و صحت عمل انجام وظیفه می‌کنند.