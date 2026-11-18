تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمان در رقابت‌های تیمی جام آزاد شانگهای - مسکو، به مقام نایب‌قهرمانی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم تنیس روی میز ایران با ترکیب حمیدرضا طاهرخانی، امین احمدیان و مبین علیپور در رقابت‌های تیمی جام آزاد شانگهای - مسکو، به دیدار پایانی راه یافت، اما در مسابقه نهایی با نتیجه ۳ بر یک مقابل تیم روسیه شکست خورد و به نشان نقره بسنده کرد.

در بخش دختران نیز تیم ملی تنیس روی میز ایران با ترکیب کیمیا رستمی، ماندانا موسوی و الینا ابراهیمی موفق به کسب نشان برنز این رقابت‌ها شد تا نمایندگان کشورمان در هر دو بخش مردان و زنان روی سکو بروند.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، کاروان ورزشی ایران تاکنون موفق به کسب ۴ نشان طلا، یک نقره و ۶ برنز شده است.

این رقابت‌ها به میزبانی شهر مسکو و با حضور نمایندگان ۲۱ کشور در حال برگزاری است.