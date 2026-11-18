همزمان با سفر استاندار به شهرستان قرچک، سه طرح بزرگ عمرانی، صنعتی و بهداشتی شامل مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی آب آشامیدنی باقرآباد، کارخانه شیرآلات صنعتی و پایگاه سلامت روستایی محمدآباد به بهره برداری رسید.

افتتاح سه طرح بزرگ عمرانی، صنعتی و بهداشتی با حضور استاندار در قرچک

افتتاح سه طرح بزرگ عمرانی، صنعتی و بهداشتی با حضور استاندار در قرچک

این طرح ها شامل افتتاح مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی آب آشامیدنی باقرآباد خیرآباد با اعتبار ۳۲۰۰ میلیارد ریال، بهره‌برداری از کارخانه شیرآلات صنعتی و تولید انواع پمپ‌ها با اعتبار ۳۸۱۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال ۷۰ نفر و افتتاح پایگاه سلامت روستایی محمدآباد با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال بود

همچنین در این سفر یک روزه استاندار تهران و هیئت همراه از نیروگاه خورشیدی در حال ساخت ۵۳ مگاواتی قرچک هم بازدید شد و قرار شد تا ۸۶ روز آینده به بهره‌برداری برسد.

کارخانه ماکارونی منطقه پوینک قرچک هم که ۵ سال متروکه شده بود همزمان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با پیگیری‌های صورت گرفته قبلی و با اعتبار دو همت دوباره به چرخه تولید بازگشت و برای صد نفر ایجاد اشتغال کرد.