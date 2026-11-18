افتتاح سه طرح بزرگ عمرانی، صنعتی و بهداشتی با حضور استاندار در قرچک
همزمان با سفر استاندار به شهرستان قرچک، سه طرح بزرگ عمرانی، صنعتی و بهداشتی شامل مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی آب آشامیدنی باقرآباد، کارخانه شیرآلات صنعتی و پایگاه سلامت روستایی محمدآباد به بهره برداری رسید.
این طرح ها شامل افتتاح مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی آب آشامیدنی باقرآباد خیرآباد با اعتبار ۳۲۰۰ میلیارد ریال، بهرهبرداری از کارخانه شیرآلات صنعتی و تولید انواع پمپها با اعتبار ۳۸۱۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال ۷۰ نفر و افتتاح پایگاه سلامت روستایی محمدآباد با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال بود
همچنین در این سفر یک روزه استاندار تهران و هیئت همراه از نیروگاه خورشیدی در حال ساخت ۵۳ مگاواتی قرچک هم بازدید شد و قرار شد تا ۸۶ روز آینده به بهرهبرداری برسد.
کارخانه ماکارونی منطقه پوینک قرچک هم که ۵ سال متروکه شده بود همزمان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با پیگیریهای صورت گرفته قبلی و با اعتبار دو همت دوباره به چرخه تولید بازگشت و برای صد نفر ایجاد اشتغال کرد.