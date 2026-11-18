به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرماندار قائم شهر گفت: در اجرای تاکیدات و دستورات استاندار مازندران و تشکیل جلسات متعدد ستاد مدیریت بحران و برنامه ریزی‌ها وتمهیدات لازم، طرح سوخت جایگزین برای مقابله با مشکلات قطع احتمالی انرژی پاک در این شهرستان انجام گرفته است.

ابوذر قربانی افزود: بااجرای این طرح تاکنون ۱۷ واحد صنعتی شهرستان بر اساس اولویت حوزه غذا و دارو موفق به دریافت سوخت جایگزین شدند و واحد‌های تولیدی فعال نیز در مرحله بعدی این طرح قرارمی گیرند.

وی با اشاره به آمادگی و ثبت نام بیش از ۶۰درصد واحد‌های خبازی این شهرستان برای دریافت سوخت جایگزین گفت: تاکنون ۲۲۰ واحد نانوایی قائم شهر سوخت جایگزین دریافت کردند و برای مابقی خبازی‌ها در مواقع اضطرار طبق هماهنگی با شرکت‌های مسئول و مرتبط، کپسول گاز در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد.

فرماندار قائم شهر یادآور شد: همچنین ۱۰۰ واحد فعال کشاورزی، مرغداری و سورتینگ در قائم شهر به طرح سوخت جایگزین پیوستند.

قربانی خاطر نشان کرد: پایداری انرژی پاک برای مصارف خانگی هدف اصلی اجرای طرح جایگزین سوخت است تا با این طرح مدیریتی بحران، مردم در فصل سرما به قطعی گاز خانگی رو‌به‌رو نشوند.