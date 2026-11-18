رئیس مرکز تحقیقات عملکردی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: اکنون از هر ۷ نفر ایرانی یک نفر به دیابت مبتلا می‌شود و سن ابتلا به این بیماری به افراد جوان و حتی نوجوانان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا زالی در نشست بررسی دیابت با بیان اینکه دیابت بیماری هزارچهره است، افزود: بر اساس مطالعه سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم از دیابت خود مطلع نبودند، اما اکنون سه‌چهارم افراد دیابتی از بیماری خود آگاه هستند.

وی با بیان اینکه مرحله پیش‌دیابتی بسیار مهم است، گفت: اگر این افراد سبک زندگی خود را رعایت کنند دچار دیابت نمی‌شوند، اما اگر اصلاح نشود مبتلا خواهند شد.

زالی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود ۱۸.۵ تا ۲۰ درصد افراد درگیر پیش‌دیابت هستند که البته دقیق نیست، تصریح کرد: ما در منطقه خاورمیانه که بالاترین رشد دیابت را داراست، قرار داریم.

وی با اشاره به بالا بودن شمار افراد دیابتی در عربستان، پاکستان، کویت و قطر خاطرنشان کرد: ایران در منطقه دیابت‌خیز جهان قرار دارد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه سن دیابت به افراد جوان رسیده و میزان شیوع در روستا‌ها نیز افزایش داشته است، گفت: دیابت حتی در نوجوانان نیز دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد افراد دیابتی در ایران از نوع ۲ دیابت هستند، افزود: یزد، مازندران و گیلان از استان‌های با شیوع بالای دیابت هستند که یکی از دلایل بالا بودن این آمار، چاقی و کم‌تحرکی در مازندران است.

رئیس مرکز تحقیقات عملکردی مغز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: تمام بافت‌های بدن با دیابت رو‌به‌رو و تأثیرپذیر می‌شود و درمان دیابت چندوجهی است؛ از این‌رو شناخت و پایش عوامل پرخطر در دیابت بسیار مهم است.

اجرای برنامه «پرسان» برای غربالگری بیماری‌های غیرواگیر

زالی با اشاره به برنامه «پرسان» برای غربالگری بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت توسط وزارت بهداشت یادآور شد: در دیابت سیستم عصبی مرکزی مانند مغز و نخاع و هم سیستم عصبی مربوط به فعالیت روده‌ای درگیر می‌شوند.

به گفته وی، بالا بودن قند خون باعث فعال شدن سیستم‌های تخریبی مغز می‌شود و موجب آسیب عروق خونی کوچک و بزرگ می‌شود.

زالی افزود: درگیر شدن عروق ریز در مغز که مسئول خون‌رسانی عصب مغز هستند، از عوارض دیابت است. همچنین دیابتی‌ها چند برابر بیشتر از افراد دیگر در خطر سکته مغزی قرار دارند و، چون این بیماران فشارخون نیز دارند، شانس سکته مغزی را زیاد می‌کند و به صورت چشمگیر آمار سکته مغزی در دیابتی‌ها بیشتر است.

دیابت در ایران جوان شد/ ابتلای یک نفر از هر ۷ ایرانی

به گفته رئیس مرکز تحقیقات عملکردی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پرنوشی، تکرر ادرار و اضطرار ادرار و مدام دستشویی رفتن و احتباس ادرار در مثانه و در نتیجه عفونت ادراری در افراد دیابتی بسیار شایع است؛ ضمن اینکه دیابتی‌ها درگیر سنگ کلیه می‌شوند.

زالی با اشاره به اینکه کاهش قوا و میل جنسی از شایع‌ترین علائم دیابت در مردان و زنان است، گفت: منبع همه اینها درگیر شدن سیستم عصبی با دیابت است.

وی با اشاره به عدد میزان قند خون مطلوب تأکید کرد: قند خون زیر عدد ۱۰۰ مطلوب و بالای ۱۲۶ دیابت محسوب می‌شود و افراد زیر ۳۵ سال دچار چاقی یا سابقه دیابت، فشار خون و سکته در خانواده دارند آزمایش قند خون بدهند و توصیه می‌کنم همه افراد بالای ۳۵ سال نیز حداقل یک‌بار آزمایش قند خون بدهند.

حتی افراد جوان‌تر مبتلا به دیابت نیز در خطر سکته مغزی هستند

زالی گفت: حتی افراد جوان‌تر مبتلا به دیابت نیز در خطر سکته مغزی هستند؛ ضمن اینکه به ۱۲ جفت عصب جمجمه از جمله عصب سوم آسیب می‌رسد و در دیابتی‌ها فلج عصب سوم مغزی بسیار زیاد است و عضلات چشمی از کار می‌افتند. عصب‌های ۳، ۴ و ۶ که مسئول عصب حرکتی چشم هستند آسیب می‌رساند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در افراد دیابتی سکته قلبی شایع‌تر است، افزود: به دلیل اینکه نامنظمی در ریتم قلب افراد دیابتی اتفاق می‌افتد و فرد را دچار سکته قلبی می‌کند و حتی این حالت می‌تواند بدون درد همراه شود.

زالی با اشاره به درگیر شدن اعصاب محیطی بدن در افراد دیابتی ادامه داد: این موضوع نوروپاتی نام دارد که یکی از علل اصلی بروز آن، دیابت در فرد است. در این افراد حس و در برخی حرکت افراد درگیر می‌شود، اما شایع‌ترین حالت درگیر شدن حسی و حرکتی دیابتی است.

وی با بیان اینکه درگیر شدن مفاصل در بیماران دیابتی بسیار شایع است و افراد دیابتی در حس کردن دچار مشکل می‌شوند، گفت: مثلاً پای خود را روی شی تیز قرار می‌دهد، اما متوجه نمی‌شود؛ ضمن اینکه درد کمری یکی دیگر از عوارض در افراد دیابتی است.

زالی با اشاره به عوارض دیابت بر دستگاه‌های گوارشی و تناسلی خاطرنشان کرد: دیابت موجب فلج معده می‌شود و بیماران دیابتی درگیر کند شدن حرکت دستگاه گوارش می‌شوند.