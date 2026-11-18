به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی مازندران، سربازان را نماد فداکاری و ایثار و یکی از ارکان اصلی برقراری نظم و امنیت جامعه نام برد که در راه دفاع از انقلاب و کیان اسلامی سربازان زیادی جان عزیزشان را فدای کشور و ملت ایران کردند.

سرهنگ حسین شریف پور باقدردانی از فداکاری‌های سربازان میهن اسلامی گفت: سربازان فراتر از وظیفه نگهبانی و پاسداری از مقر و یگان‌ها، حافظ ارزش‌های دین و نظام مقدس جمهوری اسلامی و جان فدای ملت و رهبری ایران اسلامی هستند.

سرهنگ علی باجان معاون نیروی انسانی فرمانده انتظامی مازندران و دبیر جشنواره گفت: در مرحله استانی بیش از ۲۰۰ سرباز نخبه مازندران در جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز فراجا با هم رقابت کردند که در پایان ۲۰نفر از برترین‌ها به مرحله کشوری این جشنواره ملی راه یافتند.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ارتقای شان و منزلت کارکنان وظیفه و کشف و هدایت استعداد‌های سربازان توانمند در حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی، ورزشی انضباطی، اعتقادی و ایثارگری و رشادت‌ها نام برد که با استقبال و درخشش سربازان فداکار فراجا مازندران در نقاط مختلف استان رو‌به‌رو شد.

دبیر جشنواره خاطرنشان کرد: مرحله کشوری نوزدهمین جشنواره "حضرت علی اکبر "جوان سرباز فراجا، دی ماه امسال به میزبانی فراجا برگزار می‌شود.

در این جشنواره که با همکاری نیروی انتظامی قائم شهر برگزار شد از کارکنان نظام‌وظیفه و ۲۰ سرباز برگزیده جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز فراجا مازندران تجلیل شد.

سرهنگ قلی پور فرمانده انتظامی قائم شهر با قدردانی از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های سربازان در دفاع از انقلاب و دفاع نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: در جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونی و جنگ رمضان بیش از ۱۰ سرباز استان مازندران به مقام والای شهادت نائل آمدند.

حجت الاسلام نوروزی رئیس عقیدت سیاسی نیروی انتظامی قائم شهر هم توجه به مسائل فرهنگی و دینی و اعتقادی را از ویژگی‌های جشنواره " حضرت علی اکبر" جوان سرباز فراجا عنوان کرد و افزود: سربازان این مرز بوم با اعتقادات و باور‌های دینی و قلبی، عاشقانه و خالصانه برای برقراری حفظ و امنیت مردم کشور مشغول خدمت مقدس سربازی هستند.