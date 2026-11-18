مجموعه «پیچ آخر»، با محوریت معرفی استعداد‌های جوان، استارتاپ‌ها، مستند «طوفان آزادی» با روایتی از زمینه‌های شکل‌گیری عملیات طوفان الاقصی، فیلم سینمایی «فراموشی» و قسمت پایانی مسابقه تلویزیونی «قهرمان»، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه تلویزیونی «پیچ آخر» با محوریت معرفی استعداد‌های جوان، استارتاپ‌ها و کسب‌وکار‌های نوآورانه کشور، در هشت قسمت ۵۰ دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی و کارگردانی شایان رنجبر، پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها از شبکه یک پخش می‌شود.

«پیچ آخر» با نگاهی به ظرفیت‌های زیست‌بوم فناوری و کارآفرینی کشور، تلاش دارد ایده‌ها و توانمندی‌های جوانان ایرانی را در قالب رقابتی تلویزیونی به مخاطبان معرفی کند.

این مجموعه با بهره‌گیری از رقابت اینوتکس‌پیچ ۲۰۲۶، میزبان ۱۳ تیم منتخب از ۹ استان کشور است که در دو مرحله به ارائه ایده‌ها، محصولات و توانمندی‌های خود می‌پردازند.

«پیچ آخر» با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و کارآفرینی و معرفی ظرفیت‌های جوانان خلاق ایرانی، با همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و همکاری پارک فناوری پردیس، در گروه دانش و اقتصاد شبکه یک تولید شده است.

این برنامه پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۱۹ پخش و سه‌شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ساعت ۱۷:۳۰ بازپخش می شود.

مستند «طوفان آزادی» با بررسی زمینه‌های شکل‌گیری حوادث هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و مبارزات حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی، روایتی از تحولات پس از عملیات طوفان الاقصی تا وعده صادق ۲ ارائه می‌کند.

این مستند به ماجرای هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و زمینه‌های شکل‌گیری آن می‌پردازد و مبارزات حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی را روایت می‌کند.

مستند «طوفان آزادی» همچنین با مرور وقایع پس از عملیات طوفان الاقصی در فلسطین، تحولات این دوره را در قالب روایتی تصویری از طوفان الاقصی تا عملیات وعده صادق ۲ به تصویر می‌کشد.

«طوفان آزادی» امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «فراموشی» محصول ۲۰۲۲ کره جنوبی به کارگردانی شبن یون شیک، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار پنجشنبه ۲۸ آبان از شبکه نمایش پخش می شود.

این فیلم دربارهٔ آلزایمر است و داستان دختری را روایت می‌کند که به دلیل آلزایمر حافظه‌اش را از دست می‌دهد و زندگی جدیدی با پدرش شروع می‌کند...

آن سونگ کی، سئو هیون - جین و جو یه‌ریم در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «فراموشی» جمعه ۲۹ آبان در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.







قهرمان فصل سوم مسابقه «قهرمان» امشب مشخص می‌شود.

قسمت پایانی فصل سوم مسابقه تلویزیونی «قهرمان» با رقابت دو گروه شکارچی و ایران ۱۸ و پخش مرحله برگشت این مسابقه به پایان می‌رسد.

رقابت فینال فصل سوم مسابقه تلویزیونی «قهرمان» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدحسین سعادتی، کارگردانی تلویزیونی حسین نیرومند و با اجرای علی اوجی و ایمان قیاسی، میان دو گروه شکارچی و ایران ۱۸ برگزار می‌شود.

دو گروه فینالیست پس از عبور از مراحل مقدماتی، یک‌چهارم نهایی و نیمه‌نهایی، به ایستگاه پایانی این رقابت‌ها رسیده‌اند تا برای کسب عنوان قهرمانی فصل سوم با یکدیگر به رقابت بپردازند.

فینال این فصل در دو مرحله رفت و برگشت برگزار می‌شود. در مرحله رفت که در قسمت سی‌ونهم مسابقه روی آنتن رفت، گروه شکارچی موفق شد سه امتیاز کسب کند و گروه ایران ۱۸ نیز به یک امتیاز رسید.

حالا در مرحله برگشت و در چهلمین و آخرین قسمت این فصل، دو گروه بار دیگر به مصاف یکدیگر می‌روند تا تکلیف قهرمان سومین فصل مسابقه «قهرمان» مشخص شود.

این مسابقه تلویزیونی از ۲۰ شهریور پخش فصل سوم خود را از شبکه سه آغاز کرد و در این فصل، برخلاف دو دوره گذشته، از فضای استودیویی خارج شد و در جزیره کیش به تولید رسید.

قسمت پایانی مسابقه تلویزیونی «قهرمان» امشب ساعت ۱۹ از شبکه سه پخش می شود.