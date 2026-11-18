معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش تولید محصولات باغی در سال زراعی اخیر، کاهش چشمگیر صادرات را عمده‌ترین مشکل تولیدکنندگان و تاجران میوه دانست.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی برومندی با بیان اینکه مشکلات باغداران و به ویژه تولیدکنندگان سیب و پرتقال در سطح دولت پیگیری می‌شود، تصریح کرد: تولید سیب درختی کشور از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده است، اما صادرات این محصول به میزان چشمگیری کاهش یافته که باعث بروز مشکلاتی در این برخش شده است.

او اضافه کرد: در هفت‌ماهه سال گذشته ۲۳۳ هزار تن سیب درختی صادر شده بود، اما این رقم در مدت مشابه امسال به ۱۰۸ هزار تن رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۵۵ درصدی صادرات است.

برومندی، اختلال در مسیر‌های تجاری و محدودیت دسترسی به بازار‌های هدف را از دلایل کاهش صادرات سیب عنوان کرد و افزود: «هند یکی از بازار‌های مهم صادراتی سیب ایران بود و بخشی از صادرات نیز از مسیر امارات به کشور‌های دیگر انجام می‌شد، اما در شرایط فعلی دسترسی تجار به این مسیر‌ها با مشکل مواجه شده است.»

او ادامه داد: «حتی در دو هفته گذشته بخشی از محموله سیب ارومیه از مرز پاکستان به دلیل مشکلات صادراتی به این استان بازگردانده شد.»

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیگیری مشکلات صادرات سیب در سطح دولت بیان کرد: «برای بررسی وضعیت این محصول، جلسه‌ای با حضور ۶ نفر از وزرا به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد و نشست‌هایی نیز با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، سفیران ایران در کشور‌های هدف صادراتی و سفیران کشور‌های خارجی مستقر در ایران برای رفع موانع صادراتی در حال برگزاری است.»

برومندی با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار سیب درختی گفت: «از ابتدای فصل برداشت، یعنی حدود ۱۵ شهریور، بر خرید محصول از باغداران و ذخیره‌سازی آن برای تأمین نیاز بازار شب عید تأکید شده است. سیب درختی در بیش از ۲۰ استان کشور تولید می‌شود و استان‌هایی مانند آذربایجان غربی، تهران، اصفهان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت مناسبی برای تأمین و خرید این محصول دارند.»

او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تولید مرکبات اشاره کرد و افزود: «تولید پرتقال کشور در سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۷۷۰ هزار تن بود، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد این میزان در سال جاری از چهار میلیون تن عبور کرده و به حدود چهار میلیون و ۵۰ هزار تن رسیده است.»

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت صادرات پرتقال بیان کرد: «در هفت‌ماهه امسال حدود ۳۳ هزار تن پرتقال صادر شده است؛ در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۱ هزار تن بود.»

برومندی همچنین با اشاره به اهمیت تأمین خرما برای ماه مبارک رمضان گفت: «برآورد اولیه از تولید خرما در سال جاری حدود ۲ میلیون تن است و حتی احتمال افزایش این میزان نیز وجود دارد.»

او افزود: «در هفت‌ماهه امسال ۱۳۱ هزار تن خرما صادر شده، در حالی که صادرات این محصول در مدت مشابه سال گذشته ۱۶۷ هزار تن بود که از کاهش ۲۲ درصدی حکایت دارد.»

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار خرما در آستانه ماه مبارک رمضان تصریح کرد: «باید برای تأمین و عرضه خرما در تهران و سایر استان‌ها تدابیر لازم در نظر گرفته شود تا بازار این محصول در ماه رمضان با کمبود یا نوسان مواجه نشود.»

برومندی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در حمایت از بازار محصولات باغی گفت: «در سال‌های گذشته دولت برای مدیریت بازار و خرید محصولات مازاد، هزینه‌های مربوط به ضرر و زیان را پرداخت می‌کرد، اما در دو سال اخیر با ورود تشکل‌ها، این روند تغییر کرده است. سازمان تعاون روستایی نیز دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم را برای ورود به این حوزه آماده کرده و در صورت نیاز می‌توان از ظرفیت این سازمان و تشکل‌ها برای خرید و تنظیم بازار محصولات باغی استفاده کرد.»

با اشاره به تأثیر ناترازی انرژی بر تولید پسته کشور اظهار کرد: «قطعی ۹ ساعته برق در باغ‌های کشاورزی کرمان، روند تولید پسته را تحت تأثیر قرار داد و مانع از تحقق رشد مورد انتظار در تولید این محصول شد.»

او با اشاره به وضعیت تولید پسته در کشور‌های رقیب افزود: «تولید پسته آمریکا به‌عنوان یکی از رقبای اصلی ایران، از حدود ۸۰۰ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن کاهش یافته است.»