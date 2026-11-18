روز‌های پایانی آبان ۱۳۷۹، ساوه میزبان استقبال پرشور مردم از رهبر شهید انقلاب بود؛ دیداری تاریخی که پس از گذشت ۲۶ سال، هنوز خاطره حضور صمیمانه ایشان در میان مردم، در یاد و خاطر ساوجیان زنده است.

ساوه هنوز خاطره آن دیدار را به یاد دارد؛ ۲۶ سال پس از استقبال تاریخی از رهبر شهید

ساوه هنوز خاطره آن دیدار را به یاد دارد؛ ۲۶ سال پس از استقبال تاریخی از رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دیدار تاریخی رهبر شهید انقلاب با مردم ساوه، از رویدادهای ماندگار تاریخ این شهرستان است؛ دیداری که حضور گسترده اقشار مختلف مردم، نامه‌های مردمی و استقبال گرم و صمیمانه از ایشان، جلوه‌هایی فراموش‌نشدنی از آن را رقم زد.

در میان خاطرات آن روز، روایت دختری که با اهدای یک شاخه گل به رهبر شهید خوشامد گفت، همچنان در ذهن حاضران باقی مانده است.

آشنایی رهبر شهید با پیشینه تاریخی و علمی ساوه، شناخت علما و بزرگان این دیار و حضور در بقعه اشموئیل نبی نیز از دیگر بخش‌های خاطره‌انگیز این سفر بود.

شاهدان و دست‌اندرکاران مراسم، پس از گذشت سال‌ها، از سخنرانی دلنشین و ارتباط صمیمانه رهبر شهید با مردم ساوه روایت می‌کنند؛ دیداری که در کنار شور و شکوه استقبال مردمی، بر نقش مردم در پیشرفت کشور و ضرورت خدمت صادقانه مسئولان تأکید داشت.