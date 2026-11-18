حجت الاسلام سید حسن خمینی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور احکام سنکین علیه عالمان و فعالان بحرینی هشدار داد: این‌گونه اقدامات قهری، همراستا با توطئه دشمنان امت اسلامی و در رأس آنان رژیم غاصب صهیونیستی است، که هدفش تفرقه‌افکنی، دامن‌زدن به بحران‌های داخلی و تضعیف توان جهان اسلام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی با صدور بیانیه ای، ضمن ابراز تأسف از صدور احکام سنکین علیه عالمان دین و مومنان مظلوم بحرین و هشدار نسبت به عواقب استمرار سیاست های سرکوبگرانه، تأکید کرد: این‌گونه اقدامات قهری، دقیقاً در راستای پازل طراحی‌شده‌ی دشمنان امت اسلامی و در رأس آنان رژیم غاصب صهیونیستی است که علاوه بر سرکوب مداوم و ددمنشانه‌ی مردم مظلوم فلسطین، در سرکوب، تفرقه‌افکنی، دامن‌زدن به بحران‌های داخلی و تضعیف توان جهان اسلام فعال است. طراحان این سناریوها، چشم‌انتظار روزی هستند که مسائل حقوقی و مدنی جوامع اسلامی به تقابل‌های فرقه‌ای بدل شود.

متن بیانیه حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی در پی می آید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

صدور احکام سنگین، غیر موجّه و جائرانه علیه ده‌ها تن از عالمان دین، روحانیان برجسته‌ی شیعه و مؤمنان مظلوم بحرین -ازجمله احکام تکان‌دهنده‌ی حبس ابد در دادگاه‌های دسته‌جمعی- مایه‌ی تأسف عمیق و جریحه‌دار شدن وجدان اهل‌ایمان به ویژه پیروان مکتب اهل بیت علیهم‌السلام است.

این‌گونه احکام بی‌سابقه، گواهی آشکار بر استمرار ستم و محرومیت شیعیان بحرین است که صدایی جز حق‌طلبی و کرامت‌خواهی نداشته‌اند.

این‌جانب ضمن اعلام همبستگی و همدلی عمیق با عالمان محبوس، زندانیان عقیدتی و خانواده‌های رنج‌دیده‌ی آنان، مشفقانه به حاکمان بحرین هشدار می‌دهم که استمرار سیاست‌های سرکوبگرانه، برگزاری دادگاه‌های نمایشی و صدور احکام غیر قابل توجیه، عواقب خطیری به دنبال خواهد داشت؛ عواقبی که ناامنی پایدار، تعمیق شکاف‌ها و بحران‌آفرینی‌های فرساینده، تنها دستاورد آن خواهد بود.

نکته‌ی تأسف‌بار آنکه این‌گونه اقدامات قهری، دقیقاً در راستای پازل طراحی‌شده‌ی دشمنان امت اسلامی و در رأس آنان رژیم غاصب صهیونیستی است که علاوه بر سرکوب مداوم و ددمنشانه‌ی مردم مظلوم فلسطین، در سرکوب، تفرقه‌افکنی، دامن‌زدن به بحران‌های داخلی و تضعیف توان جهان اسلام فعال است. طراحان این سناریوها، چشم‌انتظار روزی هستند که مسائل حقوقی و مدنی جوامع اسلامی به تقابل‌های فرقه‌ای بدل شود.

ازاین‌رو، تأکید بر این حقیقت بنیادین ضروری است که رنج‌نامه‌ی شیعیان بحرین نباید به دامان نزاع مذهبی سقوط کند. شیعه و سنی در این سرزمین، با سرنوشتی مشترک و دردی واحد زیست می‌کنند. هوشمندی امت اسلامی و نخبگان آن اقتضا می‌کند که با اصالت‌بخشی به وحدت، مانع از تحقق اهداف شوم دشمن مشترک شوند.

در همین راستا، وظیفه‌ی علمای اعلام، مجامع دینی و نهادهای مؤثر جهان اسلام است که از موضع سکوت و انفعال به‌درآیند؛ با ورود صریح، مسئولانه و عالمانه به این بحران، مانع از استمرار این فجایع قضایی گردند و نگذارند حقوق انسانی و دینی مؤمنان در زیر چرخ‌دنده‌های تسویه‌حساب‌های سیاسی پایمال شود.

امنیت و آرامش حقیقی، محصول عدالت، به‌رسمیت‌شناختن حقوق شهروندی و احترام به جایگاه منیع عالمان دین است و نه زندان و احکام سنگین فرساینده. امید است با تدبیر خردمندانه‌ی مصلحان و بازنگری فوری در این احکام، راه برون‌رفت از بحران کنونی هموار گردد.