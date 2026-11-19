به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در دومین جشنواره ملی سرود آب (ویژه کودکان و نوجوانان) که با نظارت و راهبری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود، گروه‌های سرود کودک و نوجوان و هنرمندان علاقه‌مند می‌توانند سرود‌هایی با مضمون آب و اهمیت مصرف بهینه آن، هنر هم آوا شدن خود را به گوش همگان رسانده و در این جشنواره شرکت نمایند.

بخش‌های جشنواره:

۱- بخش گروهی

۲- بخش همگانی

۳- بخش تک خوانی

۴- بخش اجرا در تجمعات شبانه

مراحل و نحوه‌ی برگزاری

۱- مرحله بازبینی و انتخاب آثار:

تمامی آثار ارسالی در همه‌ی بخش‌ها مورد بازبینی و ارزیابی اولیه قرار گرفته و گروه‌ها و نفرات منتخب مشخص و به مرحله نهایی دعوت خواهند شد.

۲- مرحله نهایی و رقابت گروه‌ها و نفرات منتخب:

گروه‌ها و نفرات منتخب در این مرحله بصورت حضوری و اجرای زنده به رقابت خواهند پرداخت و برگزیدگان در این مرحله مشخص و در اختتامیه مورد قدردانی قرار می‌گیرند.

نکته: مرحله نهایی ویژه بخش گروهی و بخش تک‌خوانی است و آثار برگزیده بخش همگانی و اجرا در تجمعات شبانه، در مرحله بازبینی مشخص و از مربیان و سرپرستان این دو بخش در اختتامیه جشنواره قدردانی می‌شود.

مقررات شرکت در جشنواره:

- آثار ارسال می‌بایست صرفا از طریق کانال‌های ارتباطی اعلام شده صورت پذیرد.

- نوآوری و خلاقیت در محتوای آثار ارسالی مورد توجه هیئت داوران جشنواره قرار خواهد گرفت.

- حق تدوین و انتشار آثار برگزیده (به نام صاحب اثر) برای دبیرخانه جشنواره محفوظ است.

- مسئولیت حقوق مادی و معنوی اثر به عهده ارسال‌کننده اثر می‌باشد لذا در صورت ادعای مالکیت اثر از طرف شخصی دیگر و اثبات آن، اثر مورد نظر در هر مرحله‌ای که باشد از رقابت حذف شده و مسئولیت حقوقی آن نیز با ارسال‌کننده اثر خواهد بود.

- اعزام گروه‌های راه‌یافته به مرحله نهایی جشنواره به عهده سرپرست گروه بوده، لذا کمک هزینه ایاب و ذهاب بر اساس بعد مسافت از طرف جشنواره با ارائه فاکتور به گروه پرداخت خواهد شد.

- هزینه اسکان و پذیرایی بر عهده دبیرخانه جشنواره خواهد بود.

- هیئت داوران می‌تواند براساس کیفیت آثار اجرا شده در هر رده سنی رتبه‌ها را حذف و یا اضافه نماید.

- تصمیم‌گیری در خصوص موارد پیش‌بینی نشده بر عهده دبیرخانه جشنواره است.

بخش گروهی

- این بخش ویژه گروه‌های دختر و پسر با تفکیک جنسیت و رده سنی ۹ تا ۱۵ سال در نظر گرفته شده است.

- گروه‌های سرود برای اجرا می‌بایست از قطعات موسیقی ارائه شده در جشنواره یا قطعات تولیدی گروه با موضوع آب استفاده نمایند.

- اجرای گروه‌ها باید به صورت زنده و بر روی موسیقی بی کلام انجام شود؛ بدیهی است صدای واقعی و زنده مورد داوری قرار خواهد گرفت.

- آثار ارسالی به صورت ویدیو باید دارای نام گروه، نام و شماره تماس سرپرست گروه و در صورت استفاده از قطعه تولید گروه دارای شناسنامه اثر شامل نام شاعر، آهنگساز، تنظیم کننده، نوازندگان، همسرایان و. بوده و حداکثر با حجم ۲۰۰ مگابایت به کانال‌های اعلامی دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

- مدت زمان هر اثر بین ۳ تا ۵ دقیقه باشد.

- گروه‌ها می‌توانند برای مرحله بازبینی تا ۲ اثر ارسال نمایند.

- گروه‌هایی که به مرحله نهایی جشنواره راه می‌یابند، می‌بایست دو اثر را آماده اجرا داشته باشند که یک اثر از سرود‌های تولیدی دبیرخانه جشنواره و یک سرود به اختیار و بصورت آزاد، لذا قطعه دوم در صورت جدید بودن اثر که از تولیدات خود گروه باشد در صورت داشتن کیفیت در ساختار و اجرا برای داوران حائز اهمیت می‌باشد.

- دبیرخانه جشنواره از ۴ اثر تولیدی جدید توسط گروه‌ها حمایت و طبق تفاهم‌نامه این آثار را خریداری خواهد کرد.

- در این بخش استفاده از ساز‌های عرف، ساز‌های محلی، ساز‌های ایرانی و ساز‌های جهانی، هنگام اجرا به صورت زنده همراه با موسیقی بی‌کلام اثر بلامانع است، لذا استفاده صحیح و خلاقانه از ساز‌ها و متناسب با قطعه در صورتی که به جذابیت‌های شنیداری و تنظیم قطعه کمک کند در داوری تاثیر داشته و حائز اهمیت خواهد بود.

- نوازندگان (۳ نفر) با رعایت جنسیت می‌توانند خارج از رده سنی اعلام شده باشد.

- تعداد اعضا گروه حداکثر ۱۲ نفر و در صورت استفاده از نوازنده تا سقف ۱۵ نفر می‌باشد.

- غیر از اعضا گروه یک نفر به عنوان رهبر و مربی و یک نفر به عنوان سرپرست در مرحله نهایی می‌بایست همراه گروه حضور داشته باشند.

بخش همگانی

- انتخاب و اجرای یکی از سرود‌های تولیدی جشنواره بصورت همگانی (گروه‌های بالای ۱۰۰ نفر)

- مدارس و آموزشگاه‌های دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه دختر و پسر و همچنین تشکل‌های مردم نهاد با رعایت رده سنی اعلام شده می‌توانند در این بخش شرکت نمایند.

- اجرا می‌بایست بصورت زنده توسط دانش آموزان بر روی موسیقی بی‌کلام سرود، ضبط و با حجم حداکثر ۲۰۰ مگابایت ارسال شود.

- طراحی و استفاده از حرکات نمایشی و المان‌های متناسب با موضوع جشنواره بعنوان خلاقیت در داوری موثر خواهد بود.

- وضوح و ادای درست کلام و هماهنگی با موسیقی از نکات مهم در بخش سرود همگانی است؛ لذا از زیرنویس کردن شعر در فیلم ارسالی خودداری شود.

- استفاده از نسخه با کلام در زمان ضبط ممنوع و در صورت رعایت نکردن، فیلم ارسالی حذف و داوری نخواهد شد.

بخش تک‌خوانی

- این بخش ویژه پسران است.

- خوانندگان کودک و نوجوان ۹ تا ۱۵ سال می‌توانند در این بخش شرکت نمایند.

- اثر انتخابی می‌تواند آزاد و به دلخواه خواننده و یا از تولیدات دبیرخانه جشنواره باشد.

- اجرا می‌بایست بصورت زنده و بر روی موسیقی بی‌کلام آن قطعه باشد.

- فایل ارسالی فقط بصورت ویدیو با حجم حداکثر ۲۰۰ مگابایت و اجرای زنده خواننده قابل قبول می‌باشد

بخش اجرا در تجمعات شبانه

در این بخش چه به صورت فردی یا گروهی، سرود‌های مورد نظر در تجمعات شبانه اجرا می‌شود.

در این بخش، الزام اجرای زنده وجود ندارد.

داوری در این بخش بر اساس تعداد اجرا و کیفیت اجرا انجام خواهد شد به این معنی که بیشترین اجرا و با کیفیت‌ترین اجرا در تجمعات شبانه به عنوان رتبه‌های برتر این بخش معرفی می‌شوند.

فایل‌های ارسالی باید به صورت ویدئو و با حجم حداکثر ۲۰۰ مگابایت باشد.

تقویم اجرایی جشنواره:

- اعلام فراخوان و آغاز جشنواره: ۲۵ آبان ۱۴۰۵

- مهلت ارسال آثار: ۱۵ دی ۱۴۰۵

- داوری و اعلام نتایج مرحله بازبینی: ۲۵ دی ۱۴۰۵

- اختتامیه و مرحله نهایی: هفته دوم بهمن ۱۴۰۵

نحوه ارسال اثر:

آثار تهیه شده به صورت ویدئو و با حجم حداکثر ۲۰۰ مگابایت در پیام رسان روبیکا یا تلگرام به شماره ۰۹۰۱۸۱۴۹۲۱۸ (فضای مجازی روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد) ارسال شود.

برترین‌ها و جوایز جشنواره:

در بخش گروهی، گروه‌های اول تا سوم پسران و دختران به صورت مجزا به عنوان رتبه‌های برتر معرفی می‌شوند. بر این اساس به گروه‌های اول مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، گروه‌های دوم ۳۰۰ میلیون ریال و گروه‌های سوم ۲۰۰ میلیون ریال به عنوان جایزه جشنواره اهدا می‌شود.

در بخش همگانی، ۳ گروه یا مدرسه به عنوان رتبه برتر جشنواره معرفی می‌شود و به هرگروه مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به عنوان جایزه جشنواره اهدا می‌شود

در بخش تک خوانی، نفرات اول تا سوم به عنوان رتبه برتر جشنواره معرفی می‌شوند و بر این اساس به نفر اول مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال، نفر دوم ۲۰۰ میلیون ریال و نفر سوم ۱۵۰ میلیون ریال جایزه اهدا می‌شود.

در بخش اجرا در تجمعات شبانه، ۲ اثر بر اساس بیشترین تعداد اجرا و ۲ اثر بر اساس بهترین کیفیت اجرا به عنوان رتبه برتر معرفی می‌شود و به هر کدام از ۴ اثر برتر این بخش مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان جایزه جشنواره اهدا می‌شود.

ارتباط با دبیرخانه جشنواره:

شماره تماس دبیرخانه: ۰۵۱۳۷۰۰۸۳۵۵ – ۰۹۲۱۵۱۲۸۹۲۵

آدرس دبیرخانه: استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار فلسطین، نبش فلسطین ۲۶، شرکت آب و فاضلاب مشهد، طبقه سوم، دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی