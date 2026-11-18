به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، موسویان در نشست برنامه‌ریزی اجرای طرح مردمی «ریشه تا ثمر» گفت: در نخستین مرحله این پویش، ۴۵۷ هزار اصله نهال در هفته بسیج با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، گروه‌های جهادی و پایگاه‌های مقاومت کاشته می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور اظهار کرد: این طرح از سال ۱۴۰۲ با هدف تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال در کشور آغاز شده و سهم استان کهگیلویه و بویراحمد از این طرح، تولید و کاشت ۱۵ میلیون اصله نهال است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه شعار این طرح، کاشت، مراقبت، آبیاری و نگهداری سه نهال توسط هر ایرانی در سال است، افزود: در قالب برنامه‌های احیای جنگل‌های زاگرس و طرح جنگلداری اجتماعی و اقتصادی، کهگیلویه و بویراحمد با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت مسئولان ملی، به‌عنوان استان پایلوت اجرای این طرح در کشور انتخاب شده است.

موسویان با اشاره به برنامه تولید ۶ میلیون اصله نهال در استان طی سال جاری گفت: هم‌اکنون ۲ میلیون اصله نهال آماده کاشت است و سایر نهال‌ها نیز تا پایان سال برای انتقال به عرصه آماده می‌شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ادامه داد: در پویش مردمی «ریشه تا ثمر» که با همکاری بسیج سازندگی، سپاه فتح، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، گروه‌های جهادی و پایگاه‌های مقاومت برگزار می‌شود، ۴۵۷ هزار اصله نهال در مناطق شهری و روستایی استان کاشته خواهد شد.

موسویان با بیان اینکه این طرح تنها به کاشت درخت محدود نمی‌شود، افزود: بذرکاری، کشت گیاهان دارویی، زراعت چوب، گونه‌های چندمنظوره اقتصادی و درختان مثمر و خوراکی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است که با هدف احیای منابع طبیعی، ایجاد اشتغال پایدار، کمک به معیشت مردم و تقویت اقتصاد جوامع محلی اجرا می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از عملکرد صداوسیمای مرکز استان در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی حوزه منابع طبیعی، نقش رسانه ملی را در معرفی طرح‌های مردمی، افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت مردم مؤثر دانست و گفت: صداوسیمای استان از ابتدای اجرای این طرح‌ها تاکنون، همراهی بسیار خوبی در زمینه پیوست رسانه‌ای، پوشش اخبار و فعالیت‌های درختکاری، اطلاع‌رسانی در زمان وقوع و اطفای حریق، تولید و انتشار مستندات، کلیپ‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای داشته است.

موسویان با اشاره به تأثیر این اطلاع‌رسانی در آگاهی‌بخشی و همراهی مردم اظهار کرد: پوشش رسانه‌ای و معرفی مناسب برنامه‌های منابع طبیعی از سوی صداوسیما، زمینه شناخت بهتر مردم از طرح‌های احیا و توسعه جنگل‌های زاگرس و افزایش تمایل و مشارکت آنان را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه پیش از پایان سال ۱۴۰۴، تعداد طرح‌های منابع طبیعی تصویب‌شده و اجرایی استان ۱۳۶۶ طرح بوده است، افزود: در ماه‌های اخیر و در پی معرفی و اطلاع‌رسانی گسترده طرح جنگلداری اجتماعی و احیای جنگل‌های زاگرس، ۱۷۱۴ طرح به منابع طبیعی معرفی شده است که در مسیر بررسی، تصویب، عقد قرارداد و اجرا قرار دارند؛ این روند نشان‌دهنده افزایش ظرفیت مشارکت مردم در طرح‌های منابع طبیعی است.

یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه و احیای منابع طبیعی گفت: با توجه به سهم ۱۵ میلیون اصله نهال استان در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تحقق این هدف انجام شده و فرمانداران نیز برای اختصاص بخشی از اعتبارات شهرستانی به این موضوع مکلف شده‌اند.

وی با اشاره به آماده بودن ۶ میلیون اصله نهال برای کاشت و برنامه اجرای پویش‌های مردمی افزود: مرحله نخست این برنامه با کاشت حدود ۴۵۷ هزار تا ۵۰۰ هزار اصله نهال در هفته بسیج اجرا می‌شود و مقرر شده است در ۶ ماه آینده، هر ماه یک پویش با هدف کاشت حدود ۵۰۰ هزار نهال در نقاط مختلف استان برگزار شود.

رحمانی با اشاره به طرح جنگلداری اجتماعی و اقتصادی زاگرس گفت: این طرح در چارچوب برنامه حفظ، احیا و توسعه زاگرس و با هدف مشارکت مردم، توسعه اقتصادی مناطق روستایی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های منابع طبیعی دنبال می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیش‌بینی منابع مالی اجرای طرح جنگلداری اقتصادی و اجتماعی بیان کرد: برای اجرای این طرح به‌طور متوسط برای هر هکتار ۲۲۰ میلیون تومان منابع مالی پیش‌بینی شده که ۶۰ درصد آن از طریق تسهیلات بانکی، ۲۰ درصد از محل آورده مردم و ۲۰ درصد نیز از سوی دولت برای اجرای زیرساخت‌ها تأمین می‌شود.

وی افزود: این طرح با مشارکت صاحبان مراتع و جوامع محلی و با بهره‌گیری از ظرفیت کشت درختان چوبی، گونه‌های بومی و مثمر، گیاهان دارویی و سایر محصولات اقتصادی، زمینه اشتغال، تقویت معیشت روستایی و حفاظت پایدار از منابع طبیعی را فراهم می‌کند.

سردار مثنوی، فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تبدیل کاشت و نگهداری درختان به فرهنگ عمومی گفت: اجرای موفق طرح‌های منابع طبیعی نیازمند مشارکت فراگیر مردم و توجه جدی به پیوست‌های فرهنگی و رسانه‌ای است تا حفاظت و توسعه جنگل‌ها به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

وی با اعلام آمادگی سپاه و بسیج سازندگی برای همراهی در اجرای این برنامه افزود: بیش از هزار گروه جهادی ثبت‌شده در استان ظرفیت ارزشمندی برای آموزش، ترویج، کاشت و نگهداری نهال‌ها در دانشگاه‌ها، مدارس، محلات، مساجد و مناطق روستایی دارند.

فرمانده سپاه فتح با اشاره به ظرفیت‌های موجود در مجموعه نیرو‌های مسلح، پادگان‌ها و باغستان‌های سپاه برای تولید و کاشت نهال، گفت: سپاه و بسیج سازندگی در تأمین نهال، آموزش مردم، نگهداری و توسعه این طرح در نقاط مختلف استان، در کنار منابع طبیعی و سایر دستگاه‌ها خواهند بود.

وی همچنین خواستار تدوین تقویم مشخص برای پویش‌های کاشت نهال در مناسبت‌های مختلف سال و استفاده از ظرفیت تجمعات مردمی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای گسترش این برنامه شد.

سامان سهمگین، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد نیز طرح جنگلداری اجتماعی و اقتصادی را بخشی از طرح ملی توسعه زاگرس دانست و گفت: طرح توسعه زاگرس برنامه‌ای ملی است که علاوه بر حوزه جنگل و منابع طبیعی، ابعاد عمرانی، اقتصادی و اجتماعی مناطق زاگرس‌نشین را نیز دربرمی‌گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی این طرح در ۱۳۶ شهرستان از ۱۲ استان کشور افزود: در جلسات ملی، موضوعاتی از جمله نحوه واگذاری طرح‌ها، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، تأمین منابع مالی، اولویت دادن به ساکنان محلی، جلوگیری از بروز معارضات و صیانت از اراضی و جنگل‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

سهمگین ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح در کهگیلویه و بویراحمد به‌عنوان استان پایلوت، زمینه تحقق اهداف توسعه پایدار زاگرس و الگویی برای سایر استان‌های زاگرس‌نشین باشد.