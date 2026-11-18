به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ محمد علی عزتی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی با تشکیل تیم عملیاتی به همراه ماموران پلیس امنیت اقتصادی بندر لنگه و نماینده اداره برق شهرستان به محل‌های مورد نظر اعزام و در بازرسی ازیک منزل مسکونی تعداد ۶ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال (ماینر) غیر مجاز به همراه قطعات و متعلقات مربوطه کشف و ضبط کردند.

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وی با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این دستگاه‌های غیرمجاز برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.

مردم شریف استان فعالیت ماینر‌ها را از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس و یا شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.