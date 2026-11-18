شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و افزایش مشارکت اجتماعی در صیانت از منابع ملی، به‌عنوان سفیر پویش «نبض انرژی» به این حرکت ملی پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این شرکت در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و همراهی با برنامه‌های ملی مدیریت مصرف انرژی، حمایت خود را از پویش «نبض انرژی» اعلام کرده است.

این پویش با هدف اصلاح الگوی مصرف، کاهش اتلاف انرژی و افزایش مشارکت عمومی در مدیریت منابع انرژی کشور راه‌اندازی شده و با استفاده از ابزار‌های آموزشی، تعاملی و تشویقی، به دنبال تبدیل مصرف هوشمندانه انرژی به رفتاری مستمر در جامعه است.

بر اساس این گزارش، پویش «نبض انرژی» بر این رویکرد تأکید دارد که مدیریت مصرف انرژی الزاماً به معنای کاهش رفاه خانوار‌ها نیست، بلکه با اصلاح رفتار‌های مصرفی، افزایش آگاهی عمومی و استفاده صحیح از منابع موجود می‌توان از اتلاف انرژی جلوگیری کرد.

ارائه آموزش‌های کاربردی، اجرای چالش‌ها و مأموریت‌های روزانه، اختصاص امتیاز و پاداش به مشارکت‌کنندگان و فراهم‌کردن امکان مشارکت در طرح‌های اجتماعی و عام‌المنفعه از جمله برنامه‌های این پویش است. بخشی از فعالیت‌های آن نیز به حمایت از گروه‌های نیازمند و اجرای برنامه‌های محیط‌زیستی اختصاص دارد.

پیوستن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به این پویش، زمینه استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی و سازمانی صنعت پالایش و پخش را برای ترویج فرهنگ صحیح مصرف انرژی و افزایش آگاهی عمومی درباره ضرورت صیانت از منابع ملی فراهم می‌کند.

علاقه‌مندان برای آشنایی با اهداف و برنامه‌های پویش «نبض انرژی» و نحوه مشارکت در آن می‌توانند به نشانی nabzenergy.ir مراجعه کنند.

همچنین امکان پیوستن به جمع سفیران این پویش از طریق درگاه اختصاصی شرکت ملی پالایش و پخش فراهم شده است.