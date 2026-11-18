به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در قالب راهیان نور، دانش آموزان دختر شهرستان قیروکارزین به مدت سه روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور از جمله هویزه، دارخمین، شلمچه، علقمه و معراج الشهدا بازدید می‌کنند.

بازدید از یادمان‌های شهدا، نمایشگاه‌های فرهنگی و دفاع مقدس و روایتگری در این اردو از مهم ترین برنامه‌های این اردوی دانش آموزی است.

این اردو با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه خودباوری و مسئولیت‌پذیری در بین دانش‌آموزان و پیوند نسل نوجوان با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.