استاندار فارس، با تأکید بر نقش راهبردی مراکز اسناد در حفظ هویت ملی، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس را حافظه تاریخی و پیونددهنده نسل‌ها میان گذشته، حال و آینده دانست.

استاندار فارس در بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی : این مرکز حافظه تاریخی و پیونددهنده نسل‌هاست

استاندار فارس در بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی : این مرکز حافظه تاریخی و پیونددهنده نسل‌هاست





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، استاندار فارس در جریان بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان، که با همراهی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس انجام شد، این مجموعه را فراتر از یک کتابخانه ساده توصیف کرد.

آقای امیری با بیان اینکه این مرکز هویت یک جامعه را در بر می‌گیرد، افزود: کارکنان این مجموعه با تکیه بر دانش خود، پیوندی استوار میان گذشته، حال و آینده برقرار می‌کنند که برای تداوم حیات فرهنگی یک ملت، امری ضروری است.

وی همچنین بر ضرورت حمایت‌های دولتی از این مرکز تأکید کرد و گفت: باید تمام تلاش‌ها برای رفع کمبود‌های موجود در این مجموعه به کار گرفته شود.

استاندار فارس خاطرنشان کرد : لازم است از روند تجهیز و به‌روزرسانی زیرساخت‌های این مرکز حمایت‌های ویژه صورت گیرد تا بتواند وظیفه خود را در حفظ این میراث عظیم به‌درستی انجام دهد.