به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جاسک پیش بینی کرد امسال صد وپنج هزار تن هندوانه از زمین‌های کشاورزی این شهرستان برداشت شود که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۰ درصد افزایش داشته است.

حیدر امین صابری علت افزایش را بهبود منابع آبی عنوان کرد.

وی گفت: برداشت محصول هندوانه از نیمه دوم آبان از زمین‌های کشاورزی دهستان سورک بخش لیردف و منطقه جگین بالا بخش مرکزی شهرستان جاسک آغاز شده است.

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سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جاسک افزود: محصول تولید شده علاوه بر تامین نیاز استان به استان‌های تهران، اصفهان و فارس ارسال و بخشی از محصول هم به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، عراق و پاکستان صادر می‌شود.

حیدرامین صابری گفت: برداشت هندوانه پاییزه تا اواخر دی ادامه دارد.