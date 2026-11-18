بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار قربانیان حملات دشمن صهیونیستی از زمان آغاز حملات به نوار غزه به ۷۴ هزار و ۷۱۰ شهید و ۱۷۶ هزار و ۱۳۱ مجروح افزایش یافت.

شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۷۱۰ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۷۱۰ نفر رسید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المنار؛ وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۷ شهید و ۱۵ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

شبکه العالم نیز به نقل از وزارت بهداشت غزه گزارش داد شمار قربانیان حملات دشمن اسرائیلی از زمان آغاز حملات به نوار غزه به ۷۴ هزار و ۷۱۰ شهید و ۱۷۶ هزار و ۱۳۱ مجروح افزایش یافت.