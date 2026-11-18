همزمان با فرارسیدن چهل‌ و هفتمین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین و آغاز هفته بسیج با محوری «بسیج؛ جان‌ فدای ایران، امید مستضعفان»، شهرستان بهارستان با اجرای بیش از ۵۰۰ برنامه محلی و ۲۴ برنامه شاخص شهرستانی به استقبال این هفته می‌رود.

خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده سپاه شهرستان بهارستان، با تبریک فرارسیدن هفته بسیج افزود: برنامه‌های این هفته با حضور بسیجیان در حرم مطهر امام خمینی(ره) و تجدید میثاق با آرمان‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی آغاز شده و برنامه‌های متنوعی نیز برای گرامیداشت این مناسبت در سطح شهرستان پیش‌بینی شده است. به گزارشفرمانده سپاه شهرستان بهارستان، با تبریک فرارسیدن هفته بسیج افزود: برنامه‌های این هفته با حضور بسیجیان در حرم مطهر امام خمینی(ره) و تجدید میثاق با آرمان‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی آغاز شده و برنامه‌های متنوعی نیز برای گرامیداشت این مناسبت در سطح شهرستان پیش‌بینی شده است.

سرهنگ مصطفی شیبانی، با اشاره به اعزام کاروان‌های راهیان نور افزود: تاکنون یک مرحله اعزام انجام شده و سه مرحله دیگر نیز از دومین روز هفته بسیج تا پایان آذرماه اجرا خواهد شد.

وی با عنوان اینکه بیش از ۵۰۰ برنامه محلی به همت پایگاه‌های مقاومت بسیج، اقشار مختلف بسیج و ادارات شهرستان برگزار می‌شود، گفت: در کنار این برنامه‌ها، ۲۴ برنامه شاخص شهرستانی نیز در دستور کار قرار دارد که جشنواره علم و فناوری، جشنواره تولید محتوای دیجیتال و رزمایش اقتدار از جمله مهم‌ترین آنهاست.

سرهنگ مصطفی شیبانی همچنین از مشارکت بسیج در طرح درختکاری حاشیه آزادراه خلیج فارس خبر داد و گفت: در قالب این طرح استانی، کاشت یک میلیون و ۱۱۰ هزار اصله نهال در دستور کار قرار گرفته که ۱۱۰ هزار اصله آن همزمان با هفته بسیج و مابقی تا روز درختکاری غرس خواهد شد.

فرمانده سپاه شهرستان بهارستان، رزمایش‌های کمک مؤمنانه و مساوات، برگزاری همایش‌ها و یادواره‌های شهدا و اجرای برنامه «آبروی محله» در مقابل منازل شهدا را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد و افزود: این برنامه‌ها با محوریت محلات و مشارکت مردم، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت روحیه همدلی و خدمت‌رسانی دارند.