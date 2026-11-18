

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس مصوبه این نشست، امکان رفع تعهدات ارزی صادراتی این شرکت‌ها که در سال‌های گذشته در بانک مرکزی انباشته شده بود، فراهم می‌شود. بخشی از این تعهدات به‌دلیل بلاتکلیفی، موجب ایجاد محدودیت و مسدود شدن کارت‌های بازرگانی شرکت‌های مشمول شده بود.



این مصوبه گامی مؤثر در تعیین تکلیف پرونده‌های انباشته ارزی، رفع موانع فعالیت شرکت‌های تولیدی و صادرات‌محور مستقر در مناطق آزاد و تسهیل تداوم فعالیت‌های صادراتی آن‌ها به شمار می‌رود.