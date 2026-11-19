به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران مسابقه عکس موبایلی «قاب کتاب‌خوانی» با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» برگزار می‌شود.

مسابقه عکس موبایلی «قاب کتاب‌خوانی» به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب

مسابقه عکس موبایلی «قاب کتاب‌خوانی» به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب

در سه موضوع: هم‌نشینی با کتاب، کتاب و زندگی و مسجد و کتاب؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسابقه عکس موبایلی «قاب کتاب‌خوانی» به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» برگزار می‌شود.

این روایت تصویری از کتاب و کتاب‌خوانی در موضوعات ذیل برگزار می‌شود:

کتاب و زندگی: کتاب در لحظه‌های روزمره زندگی، خانه و خانواده

هم‌نشینی با کتاب: تصویر مطالعه فردی یا جمعی، به‌ویژه در جمع خانواده و دوستان

مسجد و کتاب: کتابخانه مسجد، حلقه‌های کتاب‌خوانی و فعالیت‌های مطالعاتی کانون‌ها

شرکت در مسابقه برای عموم مردم استان مرکزی آزاد است.

هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر ۳ اثر ارسال کند.

عکس‌ها باید با تلفن همراه ثبت شده باشند.

آثار باید اصیل، متعلق به عکاس و مرتبط با موضوع مسابقه باشند.

ویرایش متعارف عکس مجاز است؛ استفاده از تصاویر آماده و آثار تولیدشده با هوش مصنوعی پذیرفته نیست. 🚫

شرکت‌کنندگان آثار خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به نشانی زیر ارسال کنند:

آیدی: dbmarkazi @

همراه هر عکس، اطلاعات زیر درج شود:

👤 نام و نام خانوادگی

🎂 سن

📍 شهرستان و نام روستا

📞 شماره تماس

📝 عنوان عکس و توضیح کوتاه درباره آن

معیار‌های داوری:

آثار بر اساس شاخص‌های زیر ارزیابی می‌شوند:

✨ خلاقیت و ایده‌پردازی

🎯 ارتباط با موضوع و پیام مسابقه

🎨 زیبایی بصری و ترکیب‌بندی

❤️ تأثیرگذاری و انتقال مفهوم

🔍 کیفیت فنی و وضوح تصویر

🎁 جوایز:

🏆 به آثار برگزیده جوایز و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

📢 آثار منتخب نیز با نام صاحبان اثر در بستر‌های رسانه‌ای ستاد استان منتشر می‌شوند.

⏰ مهلت ارسال آثار:

📅 از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵