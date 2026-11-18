پویش ملی «قرآن، کتاب مقاومت» با هدف حفظ و آشنایی با مفاهیم آیات از ۲۹ آبان تا پنجم آذر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این پویش با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن و آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با مفاهیم آیات الهی طراحی شده است و شرکت‌کنندگان در طول برگزاری آن هر روز با یک آیه از قرآن کریم و مفاهیم آن آشنا می‌شوند.

همچنین به منظور تشویق و ترغیب شرکت‌کنندگان، ۷۰ کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس از طریق قرعه‌کشی به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام وشرکت در این پویش می‌توانندبه سامانه مسجد، پایگاه قرآن به نشانی qurandoost.ir مراجعه کنند.

پویش ملی «قرآن، کتاب مقاومت» از ۲۹ آبان‌ آغاز می‌شود و تا پنجم آذر ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.