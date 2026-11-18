فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: به مناسبت هفته بسیج بیش‌از هزار و ۶۸۰ برنامه در سراسر استان برنامه‌ریزی شده که ۳۶۰ برنامه آن به عنوان برنامه‌های شاخص اجرایی خواهد شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سردار حمید خرمدل در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، با تشریح برنامه‌های این هفته اظهار کرد: بیش از هزار و ۶۸۰ برنامه در سراسر استان بوشهر طراحی شده که ۳۶۰ برنامه آن به عنوان برنامه‌های شاخص در طول این هفته اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هفته بسیج، افزود: چهارم آذرماه مراسم «رژه اقتدار و جان‌فدایی» با حضور باشکوه در خیابان و میدان برگزار می‌شود؛ استان بوشهر امسال به عنوان تنها استان کشور است که این رژه اقتدار را در هفته بسیج برگزار می‌کند و از اصحاب رسانه درخواست داریم پوشش خبری و تصویری مناسبی از این رویداد داشته باشند.پ

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر از آغاز اجرای طرح ملی «حکمرانی مردم در محلات» خبر داد و گفت: این طرح از روز دوشنبه با حضور مسئولان کشوری و لشکری در سطح کشور کلید می‌خورد و مرحله اجرایی آن آغاز می‌شود در این طرح، در هر محله تمامی ارکان از جمله مدارس، پایگاه‌های مقاومت، امام جماعت، درمانگاه‌ها و سایر بخش‌ها با احساس مسئولیت مشترک، برای رفع مشکلات و مسائل محله برنامه‌ریزی و اقدام خواهند کرد.

سردار خرمدل با تأکید بر اینکه هر آنچه سپاه و بسیج دارد متعلق به مردم است، تصریح کرد: در حوزه خدمات‌رسانی درمانی، پنجمین درمانگاه بسیج استان در بخش ریز از توابع شهرستان جم افتتاح خواهد شد و تلاش می‌کنیم در ماه‌های آینده چند درمانگاه دیگر نیز به بهره‌برداری برسد همچنین در حوزه آبخیزداری و جنگل‌کاری، با همکاری اداره کل منابع طبیعی، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در چند نقطه استان انجام شده و حجم خوبی از پروژه‌های جنگل‌کاری و ساخت سازه‌های آبخیزداری اجرا خواهد شد.

وی در خصوص روند برگزاری سومین کنگره ملی شهدای استان بوشهر نیز گفت: گروه بسیار حرفه‌ای و متخصص در حال مدیریت این رویداد بزرگ است و بسیاری از اقدامات شکل‌گرفته در این کنگره، به عنوان زیربنای کنگره‌های آینده در سطح کشور خواهد بود اجلاسیه‌های شهرستانی، قشری و موضوعی این کنگره از امشب با اجلاسیه بخش دلوار آغاز شده و به صورت هفتگی تا اسفند زمان برگزاری اجلاس اصلی ادامه خواهد داشت که شامل برنامه‌های فرهنگی نظیر فیلم، تئاتر، سرود و چاپ کتاب است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در بخش پایانی نشست با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، یادآور شد: دشمنی نظام سلطه و آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به خاطر دین و مذهب نیست، بلکه مسئله اصلی «استقلال» کشور است؛ آنها برنمی‌تابند کشوری روی پای خود بایستد با این حال، پیروزی نهایی در این عرصه از آن ملت ایران خواهد بود و ایران اسلامی پس از این حماسه، با اقتدار به عنوان محور منطقه و غرب آسیا شناخته خواهد شد و سرعت فروپاشی دنیای غرب را تسریع خواهد کرد.

در این نشست از پوستر دوازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر رونمایی شد.