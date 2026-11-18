فرماندار اهر هشدار داد: با توجه به احتمال بروز پدیده ال‌نینو و وقوع سیلاب، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان اهر باید آمادگی کامل داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا خاکپور در جلسه شورای اداری اهر درباره به تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها هشدار داد و بر ضرورت رعایت قوانین، جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب تأکید کرد.

وی با اشاره به احتمال بروز پدیده ال‌نینو و شرایط جوی نامساعد، آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان را ضروری دانست.