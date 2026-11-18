استاندار مازندران در نشست کمیته مدیریت بحران استانداری مازندران، با هدف کاهش مخاطرات سیلاب و جلوگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر بر شناسایی و جمع آوری درختان خطر‌ساز در حاشیه رودخانه ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در نشست کمیته مدیریت بحران استانداری مازندران، با هدف کاهش مخاطرات سیلاب و جلوگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر در مناطق پایین‌دست، دستور فوری برای شناسایی و جمع‌آوری درختان شکسته و افتاده از بستر رودخانه‌ها و حاشیه مناطق جنگلی صادر شد. این اقدام با رویکردی دقیق و با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به این معضل دیرینه، گفت: درختان تنومند و شکسته که در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق جنگلی قرار دارند، به یکی از چالش‌های اصلی مدیریت بحران تبدیل شده‌اند. این موانع در صورت انباشت در مسیر جریان، در زمان بارندگی‌های شدید باعث اختلال در عبور سیلاب و بروز خسارت‌های سنگین می‌شوند.

داودیان افزود: موضوع شناسایی و جمع‌آوری این درختان خطر‌ساز برای اقدام اجرایی به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ارجاع شده است.

استاندار مازندران در این نشست با اعلام تشکیل کارگروه تخصصی، تأکید کرد: باید با سرعت و دقت، درختان خطر‌ساز شناسایی و جمع‌آوری شوند.در ادامه نشست، با دستور استاندار و حضور دادستان مرکز استان، تیم‌های عملیاتی به بازدید میدانی از نقاط بحرانی پرداختند تا فرآیند شناسایی دقیق آغاز شود.

اگرچه پاکسازی بستر رودخانه‌ها و مدیریت مسیر جریان آب، از جمله اقدامات پیشگیرانه کلیدی برای کاهش پیامد‌های سیلاب محسوب می‌شود، اما مسئولان تأکید دارند که این عملیات باید با دقت علمی انجام شود. تشخیص دقیق میان درختان شکسته و افتاده و پوشش گیاهی سالم، از اولویت‌های اصلی این مأموریت است تا ضمن رفع خطر سیل، ملاحظات زیست‌محیطی و سلامت اکوسیستم استان نیز حفظ گردد.

زینب نجاتی گزارش می دهد.