به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، «سرباز کوچک امام» داستان زندگی مهدی طحانیان، آزاده و جانباز ۱۳ ساله اهل اردستان را روایت می‌کند، نوجوانی که در جریان جنگ ایران و عراق به اسارت نیرو‌های بعثی درآمد و به دلیل سن کم، به یکی از چهره‌های شناخته‌شده اسرای ایرانی تبدیل شد.

این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی علی غفاری و تهیه‌کنندگی سعید سعدی برای سیمافیلم تولید می‌شود.

لیلا زارع و حمیدابراهیمی، داریوش کاردان و محسن قصابیان در «سرباز کوچک امام» به ایفای نقش می‌پردازند.