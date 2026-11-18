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تصویر برداری فصل سوم مجموعه «سرباز کوچک امام» در شهرک سینمایی دفاع مقدس به مرحله پایانی رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، «سرباز کوچک امام» داستان زندگی مهدی طحانیان، آزاده و جانباز ۱۳ ساله اهل اردستان را روایت میکند، نوجوانی که در جریان جنگ ایران و عراق به اسارت نیروهای بعثی درآمد و به دلیل سن کم، به یکی از چهرههای شناختهشده اسرای ایرانی تبدیل شد.
این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی علی غفاری و تهیهکنندگی سعید سعدی برای سیمافیلم تولید میشود.
لیلا زارع و حمیدابراهیمی، داریوش کاردان و محسن قصابیان در «سرباز کوچک امام» به ایفای نقش میپردازند.