فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان از اجرای هزار برنامه در هفته بسیج خبر داد و گفت: حضور مردم در صحنه و روحیه جهادی بسیجیان، از مهم‌ترین عوامل ناکامی دشمن در تحقق اهدافش بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار نعمت‌اله باقری در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج به نقش‌آفرینی بسیجیان در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی، محرومیت‌زدایی و خدمات‌رسانی اشاره کرد و گفت: ۴۷ سال از تشکیل این شجره طیبه به فرمان امام خمینی (ره) می‌گذرد و امروز بسیج به یکی از مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است؛ ظرفیتی که به گفته دشمنان نیز امکان نفوذ و سلطه بر جامعه را کاهش می‌دهد.

وی از حضور مردم در تجمعات شبانه و برنامه‌های جان‌فدای ایران قدردانی کرد و افزود: حضور مستمر مردم در میادین و خیابان‌ها حتی در شرایط سخت جنگی، سرما و بمباران، جلوه‌ای از بصیرت و ایستادگی ملت ایران است و دشمن باید بداند همین حضور مردمی، محاسبات و برنامه‌هایش را با شکست مواجه کرده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان با اشاره به نقش بسیجیان در دوران دفاع مقدس گفت: بیش از ۴۰ درصد شهدای دفاع مقدس از بسیجیان بودند و این مجموعه در حوادثی همچون سیل، زلزله، محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به مردم نیز همواره در میدان حضور داشته است.

سردار باقری با تشریح نقش پشتیبانی بسیجیان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم افزود: پشتیبانی از نیرو‌های عملیاتی، بازگشایی مسیرها، تأمین تجهیزات و امکانات و حفاظت از زیرساخت‌ها، بخشی از مسئولیت‌هایی بود که بسیجیان بر عهده داشتند.

وی با اشاره به حضور نیرو‌های بسیجی لرستان در مناطق مرزی افزود: تیپ ۵۷ سپاه حضرت ابوالفضل از ۱۴ فروردین در خط مرزی مستقر شده و شمار زیادی از بسیجیان استان در این مأموریت حضور دارند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان با تأکید بر اینکه بسیج محدود به عرصه نظامی نیست، گفت: بسیج نیروی کارآمد برای همه میدان‌هاست و در حوزه‌های درمان، سازندگی، محرومیت‌زدایی و کمک به اقشار آسیب‌پذیر نقش‌آفرینی می‌کند.

سردار باقری از ارائه بیش از ۴۰۰ هزار خدمت درمانی از سوی بسیج جامعه پزشکی استان در سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: به همت بسیج سازندگی و در قالب همکاری با دولت و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) نیز، آبرسانی به بیش از ۲۴۵ روستا آغاز شده که در هفته بسیج تعدادی از این طرح‌ها به بهره‌برداری می‌رسد.

وی، شعار محوری هفته بسیج امسال را بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان اعلام کرد و گفت: از ۲۹ آبان تا پنجم آذر، هزار برنامه در حوزه‌های مختلف در استان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان با تشریح برنامه‌های روزشمار هفته بسیج افزود: جمعه ۲۹ آبان با عنوان بسیج، بندگی، آمادگی و بالندگی آغاز هفته خواهد بود و برگزاری میقات صالحین و استقرار میز‌های خدمت اقشار مختلف بسیج در مصلا‌های استان از برنامه‌های این روز است.

سردار باقری ادامه داد: شنبه ۳۰ آبان با عنوان بسیج، همدلی، خدمت و پیشرفت به برنامه‌هایی همچون اهدای بسته‌های معیشتی، جهیزیه و لوازم‌التحریر، نواختن زنگ مقاومت در مدارس و افتتاح طرح‌های خدماتی اختصاص دارد.

وی افزود: یکشنبه اول آذر با عنوان بسیج، بانوی مقاوم، خانواده مقاوم و ایران قوی با محوریت ترویج فرزندآوری و جوانی جمعیت برگزار می‌شود.

سردار باقری از دوم آذر با عنوان بسیج، اتحاد، همبستگی و محله قوی و سوم آذر با عنوان بسیج، نخبگان به توان مردم نام برد و گفت: برگزاری برنامه‌های محله‌محور، رویداد‌های تولید محتوای دیجیتال و فعالیت در حوزه فضای مجازی و هوش مصنوعی از محور‌های این روزهاست.

وی، چهارشنبه چهارم آذر را روز بسیج، بر عهد امام شهید، پای کار فرمانده» و پنجشنبه پنجم آذر را روز بسیج، ایثار، امنیت و اقتدار عنوان کرد.

سردار باقری با اشاره به فعالیت قرارگاه‌های محله‌محور بسیج گفت: ۹۲۵ قرارگاه در محلات استان تشکیل شده است که با مشارکت بخشداران، دهیاران، فرمانداران و ظرفیت مساجد، شناسایی و رفع مشکلات محلات را دنبال می‌کنند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان افزود: این قرارگاه‌ها با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی، برای حل مسائل محلات در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و رویکرد اصلی آنها خدمت‌رسانی مستقیم و کاهش بروکراسی اداری است